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    Главная / Торги / Поставка бурового инструмента для нужд АО «Дальневосточное ПГО»

    Поставка бурового инструмента для нужд АО «Дальневосточное ПГО»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 03:0010.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008925529Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бурового инструмента для нужд АО «Дальневосточное ПГО»г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008925529

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бурового инструмента для нужд АО «Дальневосточное ПГО»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 08:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_по_рассмотрению_и_сопоставлению_ценовых_предложений_и_подведению_итогов.pdf

    3. Приложение.Часть 3. Техническая часть (Техническое задание) к ЗД № 9-ЗП от 27.02.2020г.

    2. Приложение.Часть 2. Проект договора к ЗД № 9-ЗП от 27.02.2020г.

    1. Закупочная документация № 9-ЗП от 27.02.2020г.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО

    Юридический адрес

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,

    Почтовый адрес

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15

    Контактный телефон

    +7 914 150-10-07

    Факс

    +7 4212 59-12-30

    Адрес электронной почты

    SidenkoMM@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сиденко Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бурового инструмента для нужд АО «Дальневосточное ПГО»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 16:0019.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008925529Подведение итогов не позднее Поставка бурового инструмента для нужд АО «Дальневосточное ПГО»г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бурового инструмента для нужд АО «Дальневосточное ПГО»

    Начальная цена

    1 809 087,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением (закупочной документацией, техническим заданием, проектом договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением (закупочной документацией, техническим заданием, проектом договора)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением (закупочной документацией, техническим заданием, проектом договора)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО
    Все закупки и тендеры АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО

    Адрес местонахождения

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15

    Классификатор ОКПД2

    28.92

    Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606367/name/5e72fb36476731.71314184

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка бурового инструмента для нужд АО «Дальневосточное ПГО»"

    Кол-во: 179

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