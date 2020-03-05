www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008925147
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка музыкального оборудования для нужд ГАУК «Сахалинская филармония»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.02.2020 07:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Сахалинская, 25
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Сахалинская, 25
Контактный телефон
+7 914 642-83-95
Факс
+7 4242 42-09-23
Адрес электронной почты
pravo@sakhfilarmonia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Александров Илья Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Южно-Сахалинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка музыкального оборудования для нужд ГАУК "Сахалинская филармония"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка музыкального оборудования для нужд ГАУК "Сахалинская филармония"
Начальная цена
988 792,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
изложено в Приложении 2 Техническое задание
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
изложено в Приложении 1 Проект договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУК САХАЛИНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Все закупки и тендеры ГАУК САХАЛИНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Адрес местонахождения
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Сахалинская, 25
32.20.14.190
32.20
Документация лота
Кол-во: 102.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.