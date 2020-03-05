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    Главная / Торги / Поставка музыкального оборудования для нужд ГАУК «Сахалинская филармония»

    Поставка музыкального оборудования для нужд ГАУК «Сахалинская филармония»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 04:0005.03.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008925147Дата и время окончания срока приема заявок Поставка музыкального оборудования для нужд ГАУК "Сахалинская филармония"Южно-СахалинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008925147

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка музыкального оборудования для нужд ГАУК «Сахалинская филармония»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 07:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_котировки.pdf

    котировка МО СМП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ САХАЛИНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
    Все закупки и тендеры ГАУК САХАЛИНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

    Юридический адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Сахалинская, 25

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Сахалинская, 25

    Контактный телефон

    +7 914 642-83-95

    Факс

    +7 4242 42-09-23

    Адрес электронной почты

    pravo@sakhfilarmonia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Александров Илья Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Южно-Сахалинск

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка музыкального оборудования для нужд ГАУК "Сахалинская филармония"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.03.202006.03.2020 09:0006.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008925147Подведение итогов не позднее Поставка музыкального оборудования для нужд ГАУК "Сахалинская филармония"Южно-Сахалинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка музыкального оборудования для нужд ГАУК "Сахалинская филармония"

    Начальная цена

    988 792,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    изложено в Приложении 2 Техническое задание

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    изложено в Приложении 1 Проект договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    изложено в Приложении 1 Проект договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУК САХАЛИНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
    Все закупки и тендеры ГАУК САХАЛИНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

    Адрес местонахождения

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Сахалинская, 25

    Классификатор ОКПД2

    32.20.14.190

    Инструменты электромузыкальные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    32.20

    Производство музыкальных инструментов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609295/name/5e77e85e035578.95558720

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство музыкальных инструментов"

    Кол-во: 102.00000

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