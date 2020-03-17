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Номер извещения
32008955802
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) (шифр 2020.010.005.0000003). Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв. № 6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2)» (шифр 2020.010.005.0000004) для нужд АО «ОмскВодоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
05.03.2020 05:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова И. А.
Место рассмотрения предложений
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
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Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) (шифр 2020.010.005.0000003). Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв. № 6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2)» (шифр 2020.010.005.0000004) для нужд АО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 11:00 GMT +317.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955802Дата и время окончания срока приема заявок Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) (шифр 2020.010.005.0000003). Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв. № 6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2)» (шифр 2020.010.005.0000004) для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 11:0017.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008955802Дата и время вскрытия заявок Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) (шифр 2020.010.005.0000003). Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв. № 6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2)» (шифр 2020.010.005.0000004) для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
08.05.2020 17:0008.05.2020 17:0008.05.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955802Подведение итогов не позднее Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) (шифр 2020.010.005.0000003). Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв. № 6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2)» (шифр 2020.010.005.0000004) для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.05.202008.05.2020 17:0008.05.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955802Подведение итогов не позднее Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) (шифр 2020.010.005.0000003). Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв. № 6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2)» (шифр 2020.010.005.0000004) для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) (шифр 2020.010.005.0000003). Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв. № 6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2)» (шифр 2020.010.005.0000004) для нужд АО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
4 035 934,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
42.91.20.190
42.91
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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