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    Главная / Торги / Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) (шифр 2020.010.005.0000003). Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв. № 6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2)» (шифр 2020.010.005.0000004) для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) (шифр 2020.010.005.0000003). Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв. № 6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2)» (шифр 2020.010.005.0000004) для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955802Дата и время окончания срока приема заявок Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) (шифр 2020.010.005.0000003). Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв. № 6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2)» (шифр 2020.010.005.0000004) для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008955802

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    70/2020

    Наименование закупки

    Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) (шифр 2020.010.005.0000003). Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв. № 6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2)» (шифр 2020.010.005.0000004) для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    05.03.2020 05:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№21-2020_от_01.04.2020_вопрос_2.1_Промывка.docx

    Приложение_№_2.1_к_протоколу_ТК_ВОЗ_№_21-2020_от_01.04.2020_вопрос_2.1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) (шифр 2020.010.005.0000003). Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв. № 6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2)» (шифр 2020.010.005.0000004) для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 11:00 GMT +317.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955802Дата и время окончания срока приема заявок Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) (шифр 2020.010.005.0000003). Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв. № 6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2)» (шифр 2020.010.005.0000004) для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 11:0017.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008955802Дата и время вскрытия заявок Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) (шифр 2020.010.005.0000003). Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв. № 6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2)» (шифр 2020.010.005.0000004) для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    08.05.2020 17:0008.05.2020 17:0008.05.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955802Подведение итогов не позднее Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) (шифр 2020.010.005.0000003). Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв. № 6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2)» (шифр 2020.010.005.0000004) для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.05.202008.05.2020 17:0008.05.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955802Подведение итогов не позднее Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) (шифр 2020.010.005.0000003). Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв. № 6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2)» (шифр 2020.010.005.0000004) для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) (шифр 2020.010.005.0000003). Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв. № 6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2)» (шифр 2020.010.005.0000004) для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    4 035 934,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (в т. ч. ежемесячного).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    42.91.20.190

    Работы строительные и ремонтные, связанные с прочими водными сооружениями и работы по ремонту всех вышеуказанных сооружений

    Классификатор ОКВЭД2

    42.91

    Строительство водных сооружений

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/620986/name/5e8dafdad1f699.34643435

    08.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/620987/name/5e8dafffd68021.28848865

    08.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) (шифр 2020.010.005.0000003). Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв. № 6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2)» (шифр 2020.010.005.0000004)"

    Кол-во: 1.00000

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