Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) (шифр 2020.010.005.0000003). Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв. № 6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2)» (шифр 2020.010.005.0000004) для нужд АО «ОмскВодоканал»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008955802 Уникальный номер закупки Номер закупки 70/2020 Наименование закупки Промывка отстойников второго блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) (шифр 2020.010.005.0000003). Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв. № 6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2)» (шифр 2020.010.005.0000004) для нужд АО «ОмскВодоканал» Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ Юридический адрес 644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2, Почтовый адрес 644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2 Контактный телефон +7 3812 31-42-29 доб. 1297 Факс +7 3812 30-35-49 Адрес электронной почты i.orlova@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Орлова И. А. Место рассмотрения предложений ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12 Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

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