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    Главная / Торги / Поставка запчастей и кодов активации ОФД к контрольно-кассовой технике ФГБОУ ВО «ИГУ».

    Поставка запчастей и кодов активации ОФД к контрольно-кассовой технике ФГБОУ ВО «ИГУ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 03:0006.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924970Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и ОФД к контрольно-кассовой техникеИркутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008924970

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запчастей и кодов активации ОФД к контрольно-кассовой технике ФГБОУ ВО «ИГУ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 06:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 3 Проект Договора

    извещение

    Приложение № 4 Расчет НМЦД

    Приложение №2 Техническое задание

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ИГУ, ИГУ, ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Юридический адрес

    664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 3952 52-19-28

    Факс

    Адрес электронной почты

    contractoffice4@isu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Надежда Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Иркутск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и ОФД к контрольно-кассовой технике

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.03.202010.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924970Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и ОФД к контрольно-кассовой техникеИркутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и ОФД к контрольно-кассовой технике

    Начальная цена

    122 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО ИГУ, ИГУ, ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ИГУ, ИГУ, ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Адрес местонахождения

    664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1,

    664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.190

    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    47.41.1

    Торговля розничная компьютерами в специализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/594661/name/5e673df865db95.57554432

    10.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная компьютерами в специализированных магазинах"

    Кол-во: 15.00000

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