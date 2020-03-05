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    Главная / Торги / Оказание услуг по аттестации и поверке средств измерений для нужд ОП АО "Электросеть" в г.Орске

    Оказание услуг по аттестации и поверке средств измерений для нужд ОП АО "Электросеть" в г.Орске

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 11:0005.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924962Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аттестации и поверке средств измеренийМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008924962

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    4/ЭС/ОР

    Наименование закупки

    Оказание услуг по аттестации и поверке средств измерений для нужд ОП АО "Электросеть" в г.Орске

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 06:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническое задание

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Юридический адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Почтовый адрес

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Контактный телефон

    +7 38475 7-36-97

    Факс

    +7 38475 3-20-89

    Адрес электронной почты

    Olesya.Aksanova@zaoelektroset.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аксанова Олеся Ринатовна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по аттестации и поверке средств измерений

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 11:0025.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924962Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аттестации и поверке средств измеренийМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по аттестации и поверке средств измерений

    Начальная цена

    282 769,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок оказания услуг: апрель-декабрь 2020 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ

    Адрес местонахождения

    652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.6

    Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции"

    Кол-во: 1.00000

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