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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008924962
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по аттестации и поверке средств измерений для нужд ОП АО "Электросеть" в г.Орске
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.02.2020 06:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Почтовый адрес
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
Контактный телефон
+7 38475 7-36-97
Факс
+7 38475 3-20-89
Адрес электронной почты
Olesya.Aksanova@zaoelektroset.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аксанова Олеся Ринатовна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по аттестации и поверке средств измерений
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по аттестации и поверке средств измерений
Начальная цена
282 769,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Адрес местонахождения
652873, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, проезд Горького, 25
71.12
71.12.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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