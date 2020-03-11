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    Поставка контейнеров 20 тн. (п.133 ПЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924963Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контейнеров 20 тн.НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32008924963

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    п.133 ПЗ

    Наименование закупки

    Поставка контейнеров 20 тн. (п.133 ПЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 06:40

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-20

    Адрес электронной почты

    Belyaeva.YuS@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Юлия Стефановна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка контейнеров 20 тн.

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 12:00 GMT +311.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924963Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контейнеров 20 тн.Ноябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка контейнеров 20 тн.

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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