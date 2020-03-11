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Номер извещения
32008924963
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка контейнеров 20 тн. (п.133 ПЗ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.02.2020 06:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Почтовый адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-16-20
Адрес электронной почты
Belyaeva.YuS@yamal.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Юлия Стефановна
Место рассмотрения заявок
Ноябрьск
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка контейнеров 20 тн.
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 12:00 GMT +311.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924963Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контейнеров 20 тн.Ноябрьск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка контейнеров 20 тн.
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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