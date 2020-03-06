Выполнение погрузочно-разгрузочных и такелажных работы (монтаж/демонтаж, погрузка, разгрузка, оборудования и грузов с применением спец. приспособлений) для нужд ФГБОУ ВО «ИГУ»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008924890 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение погрузочно-разгрузочных и такелажных работы (монтаж/демонтаж, погрузка, разгрузка, оборудования и грузов с применением спец. приспособлений) для нужд ФГБОУ ВО «ИГУ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ИГУ, ИГУ, ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Юридический адрес 664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1, Почтовый адрес 664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1 Контактный телефон +7 3952 52-19-28 Факс Адрес электронной почты contractoffice4@isu.ru Ф.И.О. контактного лица Иванова Надежда Валерьевна Место рассмотрения предложений Иркутск Закупки и тендеры Иркутская область Ключевые слова:

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