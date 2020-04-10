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    Главная / Торги / Канатные анкера , согласно Технического задания

    Канатные анкера , согласно Технического задания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2020 12:3910.04.2020 12:39Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050422Дата и время окончания срока приема заявок Канатные анкера, согласно технического задания. МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050422

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Канатные анкера , согласно Технического задания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.02.2020 06:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень документов для заключения договора

    пакет учред.докум

    приложение №1 ДВБ-2016 (1)

    Коммерческое предложение

    Проект Спецификации

    техническое задание

    техническое задание2

    договор поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-16

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    minutinaea@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Минутина Екатерина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Канатные анкера, согласно технического задания.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.04.2020 12:39 GMT +310.04.2020 12:3910.04.2020 12:39Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050422Дата и время окончания срока приема заявок Канатные анкера, согласно технического задания. Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2020 11:0031.05.2020 11:0031.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050422Подведение итогов не позднее Канатные анкера, согласно технического задания. Междуреченск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.05.202031.05.2020 11:0031.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050422Подведение итогов не позднее Канатные анкера, согласно технического задания. Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Канатные анкера, согласно технического задания.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечню позиций. С обязательным подгрузкой коммерческого предложения и указанием сроков поставки и условий оплаты.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адрес доставки: Кемеровская обл. г.Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка согласно заявки Покупателя(с указанием в ТКП срока поставки с момента заявки Покупателя). Отсрочка 60 дней после поставки товара на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    25.93.11.120

    Канаты из черных металлов без электрической изоляции

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Анкер канатный L=5.0м"

    Кол-во: 430

    "Позиция 2"

    "Анкер канатный L=5.5м"

    Кол-во: 150

    "Позиция 3"

    "Анкер канатный L=7,5м"

    Кол-во: 510

    "Позиция 4"

    "Анкер канатный L=8,5м"

    Кол-во: 160

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