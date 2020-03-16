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Номер извещения
ГП003028
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях ОО №042/2031 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенного по адресу: Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д.11
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 05:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16, корп.1
Почтовый адрес
690001, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 109А
Контактный телефон
+423 265 20 502 доб. 580
Факс
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Адрес электронной почты
elena.vishnyakova@vladivostok.gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вишнякова Елена Петровна
Место рассмотрения предложений
Владивосток
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Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях ОО №042/2031 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенного по адресу: Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д.11
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 03:00 GMT +316.03.2020 03:0016.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003028Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях ОО №042/2031 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенного по адресу: Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д.11Владивосток
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 03:0016.03.2020 03:0016.03.2020 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003028Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях ОО №042/2031 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенного по адресу: Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д.11Владивосток
Подведение итогов не позднее
19.05.2020 05:0019.05.2020 05:0019.05.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003028Подведение итогов не позднее Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях ОО №042/2031 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенного по адресу: Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д.11Владивосток
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
19.05.202019.05.2020 05:0019.05.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003028Подведение итогов не позднее Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях ОО №042/2031 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенного по адресу: Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д.11Владивосток
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных, ремонтно-строительных и специальных работ в помещениях ОО №042/2031 Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенного по адресу: Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д.11
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации и Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Документации и Технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16, корп.1
690001, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 109А
43
41.20
Документация лота
Кол-во:
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