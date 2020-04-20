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Номер извещения
ГП050420
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор подрядчика по монтажу систем водоснабжения и канализации в здании вагоноопрокидывателя станции разгрузки вагонов для АО "ВТУ".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.02.2020 04:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98 доб. 029
Факс
--
Адрес электронной почты
ChernyiEI@prime-port.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черный Евгений Иванович
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
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Выбор подрядчика по монтажу систем водоснабжения и канализации в здании вагоноопрокидывателя станции разгрузки вагонов для АО "ВТУ".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.04.2020 13:00 GMT +320.04.2020 13:0020.04.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050420Дата и время окончания срока приема заявок Выбор подрядчика по монтажу систем водоснабжения и канализации в здании вагоноопрокидывателя станции разгрузки вагонов для АО "ВТУ".р.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
20.04.2020 13:0020.04.2020 13:0020.04.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050420Дата и время вскрытия заявок Выбор подрядчика по монтажу систем водоснабжения и канализации в здании вагоноопрокидывателя станции разгрузки вагонов для АО "ВТУ".р.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
18.05.2020 16:0018.05.2020 16:0018.05.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050420Подведение итогов не позднее Выбор подрядчика по монтажу систем водоснабжения и канализации в здании вагоноопрокидывателя станции разгрузки вагонов для АО "ВТУ".р.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор подрядчика по монтажу систем водоснабжения и канализации в здании вагоноопрокидывателя станции разгрузки вагонов для АО "ВТУ".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания, Рабочей документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, Ванинский район, межселенная территория Ванинского района в районе мыса АяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
43.22.11.190
Документация лота
Кол-во: 1
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