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    Главная / Торги / Выбор подрядчика по монтажу систем водоснабжения и канализации в здании вагоноопрокидывателя станции разгрузки вагонов для АО "ВТУ".

    Выбор подрядчика по монтажу систем водоснабжения и канализации в здании вагоноопрокидывателя станции разгрузки вагонов для АО "ВТУ".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.04.2020 13:0020.04.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050420Дата и время окончания срока приема заявок Выбор подрядчика по монтажу систем водоснабжения и канализации в здании вагоноопрокидывателя станции разгрузки вагонов для АО "ВТУ".р.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050420

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор подрядчика по монтажу систем водоснабжения и канализации в здании вагоноопрокидывателя станции разгрузки вагонов для АО "ВТУ".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.02.2020 04:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП050420_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98 доб. 029

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ChernyiEI@prime-port.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черный Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выбор подрядчика по монтажу систем водоснабжения и канализации в здании вагоноопрокидывателя станции разгрузки вагонов для АО "ВТУ".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.04.2020 13:00 GMT +320.04.2020 13:0020.04.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050420Дата и время окончания срока приема заявок Выбор подрядчика по монтажу систем водоснабжения и канализации в здании вагоноопрокидывателя станции разгрузки вагонов для АО "ВТУ".р.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    20.04.2020 13:0020.04.2020 13:0020.04.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050420Дата и время вскрытия заявок Выбор подрядчика по монтажу систем водоснабжения и канализации в здании вагоноопрокидывателя станции разгрузки вагонов для АО "ВТУ".р.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    18.05.2020 16:0018.05.2020 16:0018.05.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050420Подведение итогов не позднее Выбор подрядчика по монтажу систем водоснабжения и канализации в здании вагоноопрокидывателя станции разгрузки вагонов для АО "ВТУ".р.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202018.05.2020 16:0018.05.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050420Подведение итогов не позднее Выбор подрядчика по монтажу систем водоснабжения и канализации в здании вагоноопрокидывателя станции разгрузки вагонов для АО "ВТУ".р.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор подрядчика по монтажу систем водоснабжения и канализации в здании вагоноопрокидывателя станции разгрузки вагонов для АО "ВТУ".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания, Рабочей документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, Ванинский район, межселенная территория Ванинского района в районе мыса АяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк. Ежемесячная оплата выполненных работ с учетом зачета аванса и гарантийного удержания. Заказчиком выполняется Гарантийное удержание в размере 5% от ежемесячной стоимости выполненных работ. Оставшаяся неизрасходованная часть Гарантийных удержаний возвращается Подрядчику в течение 1 (одного) месяца после подписания окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    43.22.11.190

    Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Анкета участника

    01.05.2020

    Проект договора

    01.05.2020

    Форма банковской гарантии

    01.05.2020

    Договор о задатке

    01.05.2020

    Закупочная документация

    01.05.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/646663/name/5ec26d935a4f42.26314766

    18.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выбор подрядчика по монтажу систем водоснабжения и канализации в здании вагоноопрокидывателя станции разгрузки вагонов для АО "ВТУ"."

    Кол-во: 1

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