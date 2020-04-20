Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк. Ежемесячная оплата выполненных работ с учетом зачета аванса и гарантийного удержания. Заказчиком выполняется Гарантийное удержание в размере 5% от ежемесячной стоимости выполненных работ. Оставшаяся неизрасходованная часть Гарантийных удержаний возвращается Подрядчику в течение 1 (одного) месяца после подписания окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ.