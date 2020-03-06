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Номер извещения
32008924772
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка топлива для нужд котельной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.02.2020 04:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
681071, Российская Федерация, Хабаровский край, Район Комсомольский, Село Гайтер-1, -, -
Почтовый адрес
681071, Российская Федерация, Хабаровский край, Район Комсомольский, Село Пивань, п/о Пивань-1, -
Контактный телефон
+7 962 286-65-48
Факс
--
Адрес электронной почты
gionkom@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лебедев Константин Эдуардович
Место рассмотрения предложений
Хабаровский край, Комсомольский район, с. Гайтер-1
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка топлива для нужд котельной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 02:00 GMT +306.03.2020 02:0006.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924772Дата и время окончания срока приема заявок Закупка топлива для нужд котельной Хабаровский край, Комсомольский район, с. Гайтер-1
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 05:0006.03.2020 05:0006.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008924772Дата и время вскрытия заявок Закупка топлива для нужд котельной Хабаровский край, Комсомольский район, с. Гайтер-1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка топлива для нужд котельной
Начальная цена
2 805 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал АО Комета - Восточный
Все закупки и тендеры Филиал АО Комета - Восточный
Адрес местонахождения
681071, Российская Федерация, Хабаровский край, Район Комсомольский, Село Гайтер-1, -, -
681071, Российская Федерация, Хабаровский край, Район Комсомольский, Село Пивань, п/о Пивань-1, -
19.20.21
19.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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