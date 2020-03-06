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    Главная / Торги / Закупка топлива для нужд котельной

    Закупка топлива для нужд котельной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 02:0006.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924772Дата и время окончания срока приема заявок Закупка топлива для нужд котельной Хабаровский край, Комсомольский район, с. Гайтер-1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008924772

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка топлива для нужд котельной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.02.2020 04:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приказ о создании комиссии

    Указание

    Извещение о проведении запроса котировок

    Документация о закупке

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры Филиал АО Комета - Восточный

    Юридический адрес

    681071, Российская Федерация, Хабаровский край, Район Комсомольский, Село Гайтер-1, -, -

    Почтовый адрес

    681071, Российская Федерация, Хабаровский край, Район Комсомольский, Село Пивань, п/о Пивань-1, -

    Контактный телефон

    +7 962 286-65-48

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    gionkom@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лебедев Константин Эдуардович

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровский край, Комсомольский район, с. Гайтер-1

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка топлива для нужд котельной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 02:00 GMT +306.03.2020 02:0006.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924772Дата и время окончания срока приема заявок Закупка топлива для нужд котельной Хабаровский край, Комсомольский район, с. Гайтер-1

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2020 05:0006.03.2020 05:0006.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008924772Дата и время вскрытия заявок Закупка топлива для нужд котельной Хабаровский край, Комсомольский район, с. Гайтер-1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.03.202006.03.2020 16:5906.03.2020 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924772Подведение итогов не позднее Закупка топлива для нужд котельной Хабаровский край, Комсомольский район, с. Гайтер-1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка топлива для нужд котельной

    Начальная цена

    2 805 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал АО Комета - Восточный
    Все закупки и тендеры Филиал АО Комета - Восточный

    Адрес местонахождения

    681071, Российская Федерация, Хабаровский край, Район Комсомольский, Село Гайтер-1, -, -

    681071, Российская Федерация, Хабаровский край, Район Комсомольский, Село Пивань, п/о Пивань-1, -

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21

    Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Извещение о проведении закупки

    27.02.2020

    Документация о запросе котировок

    27.02.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/593278/name/5e61b8f2710141.88108900

    06.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 1.00000

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