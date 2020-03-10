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    Главная / Торги / Выполнение работ (оказание услуг) по номенклатурной группе: Услуга по ремонту оборудования систем телеметрии № ЗП-2020/16

    Выполнение работ (оказание услуг) по номенклатурной группе: Услуга по ремонту оборудования систем телеметрии № ЗП-2020/16

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924589Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по ремонту систем телеметрии 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652, 3 этаж, каб. 3319.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008924589

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП-2020/16

    Наименование закупки

    Выполнение работ (оказание услуг) по номенклатурной группе: Услуга по ремонту оборудования систем телеметрии № ЗП-2020/16

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.02.2020 20:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 2 к ТЗ (редакция № 1)

    Приложение № 1 к ТЗ (редакция № 1)

    Извещение_об осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_№ ЗП-2020.16

    Техническое задание к запросу предложений в электронной форме_ЗП-2020.16 (редакция № 1)

    Уведомление о внесении изменений ЗП-2020.16

    Проект договора-ЗП-2020.16 (редакция № 1)

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_№ ЗП-2020.16 (редакция № 1)

    Протокол_рассмотрения_ЗП-2020.16-Р.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ

    Юридический адрес

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, ЛИТЕР А, КОРПУС 4 ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    Почтовый адрес

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, КОРПУС 4, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    Контактный телефон

    812 доб.200-31-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    U2610024@mrg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шелудякова Екатерина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652, 3 этаж, каб. 3319.

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по ремонту систем телеметрии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924589Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по ремонту систем телеметрии 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652, 3 этаж, каб. 3319.

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008924589Дата и время вскрытия заявок Услуга по ремонту систем телеметрии 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652, 3 этаж, каб. 3319.

    Подведение итогов не позднее

    13.03.2020 12:0013.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924589Подведение итогов не позднее Услуга по ремонту систем телеметрии 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652, 3 этаж, каб. 3319.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924589Подведение итогов не позднее Услуга по ремонту систем телеметрии 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652, 3 этаж, каб. 3319.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по ремонту систем телеметрии

    Начальная цена

    3 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ

    Адрес местонахождения

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, ЛИТЕР А, КОРПУС 4 ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, КОРПУС 4, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    Классификатор ОКПД2

    33.19.10.000

    Услуги по ремонту прочего оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.19

    Ремонт прочего оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/597907/name/5e69ea877aaaa1.83469377

    12.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт прочего оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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