www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008924589
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ (оказание услуг) по номенклатурной группе: Услуга по ремонту оборудования систем телеметрии № ЗП-2020/16
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.02.2020 20:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, ЛИТЕР А, КОРПУС 4 ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652
Почтовый адрес
194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, КОРПУС 4, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652
Контактный телефон
812 доб.200-31-25
Факс
{}
Адрес электронной почты
U2610024@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шелудякова Екатерина Михайловна
Место рассмотрения предложений
194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652, 3 этаж, каб. 3319.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуга по ремонту систем телеметрии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924589Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по ремонту систем телеметрии 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652, 3 этаж, каб. 3319.
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008924589Дата и время вскрытия заявок Услуга по ремонту систем телеметрии 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652, 3 этаж, каб. 3319.
Подведение итогов не позднее
13.03.2020 12:0013.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924589Подведение итогов не позднее Услуга по ремонту систем телеметрии 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652, 3 этаж, каб. 3319.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.03.202013.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924589Подведение итогов не позднее Услуга по ремонту систем телеметрии 194044, г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский д. 60 корпус 4, литера А, этаж 3, помещение 652, 3 этаж, каб. 3319.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по ремонту систем телеметрии
Начальная цена
3 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ
Адрес местонахождения
194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, ЛИТЕР А, КОРПУС 4 ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652
194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, КОРПУС 4, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652
33.19.10.000
33.19
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.