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    Главная / Торги / ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» В 2020 ГОДУ (ППЗ 1000647777).

    ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» В 2020 ГОДУ (ППЗ 1000647777).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050416Дата и время окончания срока приема заявок ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» В 2020 ГОДУ (ППЗ 1000647777).Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050416

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1000647777

    Наименование закупки

    ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» В 2020 ГОДУ (ППЗ 1000647777).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.02.2020 19:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма согласия с условиями договора.docx

    Проект договора КР

    Документация п 14 (1000647777)

    Условия_Банковского_сопровождения

    1000647777 Техническое задание ГтС-Пб

    Приложения к ТЗ

    ГП050416_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-08-46 доб. 7911

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@GSPROM.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Ваулина Елена Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» В 2020 ГОДУ (ППЗ 1000647777).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 12:00 GMT +311.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050416Дата и время окончания срока приема заявок ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» В 2020 ГОДУ (ППЗ 1000647777).Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 12:0011.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050416Дата и время вскрытия заявок ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» В 2020 ГОДУ (ППЗ 1000647777).Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    29.04.2020 17:0029.04.2020 17:0029.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050416Подведение итогов не позднее ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» В 2020 ГОДУ (ППЗ 1000647777).Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.04.202029.04.2020 17:0029.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050416Подведение итогов не позднее ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» В 2020 ГОДУ (ППЗ 1000647777).Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» В 2020 ГОДУ (ППЗ 1000647777).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/637176/name/5ea833a975c9d9.82628603

    28.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» В 2020 ГОДУ (ППЗ 1000647777)."

    Кол-во:

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