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Номер извещения
ГП050415
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по разработке программного обеспечения (программ для ЭВМ и баз данных) на основе технологий искусственного интеллекта в части машинного обучения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.02.2020 18:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 363-31-52 доб. 2975
Адрес электронной почты
tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лобачевская Анна Андреевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по разработке программного обеспечения (программ для ЭВМ и баз данных) на основе технологий искусственного интеллекта
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2020 11:00 GMT +327.03.2020 11:0027.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050415Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке программного обеспечения (программ для ЭВМ и баз данных) на основе технологий искусственного интеллектаСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по разработке программного обеспечения (программ для ЭВМ и баз данных) на основе технологий искусственного интеллекта
Официальный сайт, на котором размещена документация
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