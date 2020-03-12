Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Средства электрохимической защиты"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Средства электрохимической защиты"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 11:5912.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008926418Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировкиСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008926418

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    325335

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Средства электрохимической защиты"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 10:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    325335_итоговый_протокол.pdf

    Форма описания поставляемого товара № 325 335 ЛОТ № 1.xlsx

    Документация о запросе предложений в электронной форме №325 335.docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №325 335.docx

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 325 335 ЛОТ № 1.docx

    Форма Коммерческого предложения № 325 335 ЛОТ № 1.xlsx

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 325 335 ЛОТ № 1.pdf

    Приложение к ТЗ.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Дарья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008926418Подведение итогов не позднее Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировкиСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    Начальная цена

    3 110 688,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.1

    Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606237/name/5e7276ee25e451.54475096

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Заземлитель анодный глубинный"

    Кол-во: 16

    "Позиция 2"

    "Заземлитель анодный "

    Кол-во: 52

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211075841
    КО №1151/КО - Поставка строительных, отделочных и расходных материалов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»
    КО №1151/КО - Поставка строительных, отделочных и расходных материалов для нужд Общество с...
    592775
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    494 829
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014059
    Поставка электроматериалов (Вспомогательные МТР УППГ-4 «Чаяндинское НГКМ» 3-й этап).
    Поставка электроматериалов (Вспомогательные МТР УППГ-4 «Чаяндинское НГКМ» 3-й этап).
    592657
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП225538
    Запрос предложений на поставку катушек постоянного тока ТКП-800-У2, 25% ПВ, 110В
    Запрос предложений на поставку катушек постоянного тока ТКП-800-У2, 25% ПВ, 110В
    591447
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Конкурентный отбор № 32211057089
    Поставка заземлителя анодного
    Поставка заземлителя анодного
    589978
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 477 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Маркетинговые исследования № 32211056768
    Поставка оборудования ЭХЗ № AB0005062
    Поставка оборудования ЭХЗ № AB0005062
    589907
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 576 512
    Лоты:
    1
    Регион:
    Смоленская область
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП127657
    Материалы для прогрева бетона
    Материалы для прогрева бетона
    458528
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.03.2021 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП138880
    Материалы для прогрева бетона
    Материалы для прогрева бетона
    449780
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.03.2021 11:08(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920462
    Продажа движимого имущества: источник питания постоянного тока Б5-47, 1988г.
    Продажа движимого имущества: источник питания постоянного тока Б5-47, 1988г.
    260128
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    3 240
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить