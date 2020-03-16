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Номер извещения
ГП050411
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной выполнить комплекс работ по строительству нефтегазосборных трубопроводов, напорных нефтепроводов, водоводов высоконапорных на месторождениях нефти для нужд АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" в 2020-2021гг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.02.2020 18:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 363-31-52 доб. 2995
Адрес электронной почты
DZKS@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Голбан Лидия Александровна
Место рассмотрения заявок
г. Санкт-Петербург
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Выполнение комплекса работ по строительству нефтегазосборных трубопроводов, напорных нефтепроводов, водоводов высоконапорных на мес
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 11:00 GMT +316.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050411Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по строительству нефтегазосборных трубопроводов, напорных нефтепроводов, водоводов высоконапорных на месг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по строительству нефтегазосборных трубопроводов, напорных нефтепроводов, водоводов высоконапорных на мес
Официальный сайт, на котором размещена документация
Выполнение комплекса работ по строительству нефтегазосборных трубопроводов, напорных нефтепроводов, водоводов высоконапорных на мест
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 11:00 GMT +316.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050411Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по строительству нефтегазосборных трубопроводов, напорных нефтепроводов, водоводов высоконапорных на местг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по строительству нефтегазосборных трубопроводов, напорных нефтепроводов, водоводов высоконапорных на мест
Официальный сайт, на котором размещена документация
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