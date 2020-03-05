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    Главная / Торги / Хозяйственные принадлежности (бумага, мешки для мусора, мыло-крем)

    Хозяйственные принадлежности (бумага, мешки для мусора, мыло-крем)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050408Дата и время окончания срока приема заявок Хозяйственные принадлежности (бумага, мешки для мусора, мыло-крем)Верхнеуслонский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050408

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Хозяйственные принадлежности (бумага, мешки для мусора, мыло-крем)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.02.2020 17:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
    Все закупки и тендеры АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС

    Юридический адрес

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 917 273-31-56

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.mironova@innopolis.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миронова Ия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Верхнеуслонский район

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Хозяйственные принадлежности (бумага, мешки для мусора, мыло-крем)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 15:00 GMT +305.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050408Дата и время окончания срока приема заявок Хозяйственные принадлежности (бумага, мешки для мусора, мыло-крем)Верхнеуслонский район

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2020 15:0005.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050408Дата и время вскрытия заявок Хозяйственные принадлежности (бумага, мешки для мусора, мыло-крем)Верхнеуслонский район

    Подведение итогов не позднее

    13.03.2020 15:0013.03.2020 15:0013.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050408Подведение итогов не позднее Хозяйственные принадлежности (бумага, мешки для мусора, мыло-крем)Верхнеуслонский район

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 15:0013.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050408Подведение итогов не позднее Хозяйственные принадлежности (бумага, мешки для мусора, мыло-крем)Верхнеуслонский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хозяйственные принадлежности (бумага, мешки для мусора, мыло-крем)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    по списку

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Иннополис В МартеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    50 % предоплата, 50 % через 2 недели после поставки товара.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
    Все закупки и тендеры АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС

    Адрес местонахождения

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    420500, РЕСП ТАТАРСТАН, Г ИННОПОЛИС, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    17.22.11

    Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

    13.92.21

    Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров

    20.41

    Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " Бумага туалетная 200м, TORK (Система Т2) КОМПЛЕКТ 12шт, Universal, 120197"

    Кол-во: 54

    "Позиция 2"

    "Мешки д/мусора 120л, черные, в рулоне 10шт, ПНД, 18 мкм, 70х110см(+5%), прочные, ЛАЙМА, 601386"

    Кол-во: 360

    "Позиция 3"

    "Мешки д/мусора 30л, черные, в рулоне 20шт, ПНД, 10мкм, 50х60см, прочные, КБ "Гранит", шк0271"

    Кол-во: 500

    "Позиция 4"

    "Мыло-крем жидкое 5л ЛАЙМА PROFESSIONAL "Премиум нейтральное", 601433"

    Кол-во: 16

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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