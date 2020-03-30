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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества : реализация невостребованных (неликвидных) объектов недвижимого имущества, а именно: объектов сооружений, согласно перечню (14 Лотов).

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества : реализация невостребованных (неликвидных) объектов недвижимого имущества, а именно: объектов сооружений, согласно перечню (14 Лотов).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.03.2020 12:0030.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050413Дата и время окончания срока приема заявок Ж/Д ПУTЬ K CKЛAДУ Ц.89, Инвентарный номер 02-0117203МоскваПечать
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    Лот 10
    Лот 11
    Лот 12
    Лот 13
    Лот 14

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества : реализация невостребованных (неликвидных) объектов недвижимого имущества, а именно: объектов сооружений, согласно перечню (14 Лотов).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»

    Номер извещения

    ГП050413

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    KAБEЛЬHAЯ ГAЛEPEЯ, Инвентарный номер 03-0208882

    Начальная цена

    2986932.01

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-02-2020 18:19 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение к поручению

    ИС_8.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества : реализация невостребованных (неликвидных) объектов недвижимого имущества, а именно: объектов сооружений, согласно перечню (14 Лотов).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»

    Номер извещения

    ГП050413

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Ж/Д ПУTЬ K CKЛAДУ Ц.89, Инвентарный номер 02-0117203

    Начальная цена

    64492.93

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-02-2020 18:19 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение к поручению

    ИС_8.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества : реализация невостребованных (неликвидных) объектов недвижимого имущества, а именно: объектов сооружений, согласно перечню (14 Лотов).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»

    Номер извещения

    ГП050413

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    ПAPOПPOBOД OT ЦEHTP.TOHHEЛЯ ДO KOTEЛ., Инвентарный номер 03-З201600

    Начальная цена

    995951.05

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-02-2020 18:19 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение к поручению

    ИС_8.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества : реализация невостребованных (неликвидных) объектов недвижимого имущества, а именно: объектов сооружений, согласно перечню (14 Лотов).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»

    Номер извещения

    ГП050413

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    ПОЛ ЭCTАKAДЫ, Инвентарный номер 02-0116601

    Начальная цена

    219501.35

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-02-2020 18:19 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение к поручению

    ИС_8.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества : реализация невостребованных (неликвидных) объектов недвижимого имущества, а именно: объектов сооружений, согласно перечню (14 Лотов).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»

    Номер извещения

    ГП050413

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    ЖEЛEЗHOДOPOЖHЫЙ ПУTЬ OT ЭCTAKAДЫ ДO ЦEXA, Инвентарный номер 02-0112102

    Начальная цена

    145862.7

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-02-2020 18:19 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение к поручению

    ИС_8.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества : реализация невостребованных (неликвидных) объектов недвижимого имущества, а именно: объектов сооружений, согласно перечню (14 Лотов).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»

    Номер извещения

    ГП050413

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Путь козлового крана, Инвентарный номер 02-0117069

    Начальная цена

    1208716.33

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-02-2020 18:19 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение к поручению

    ИС_8.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества : реализация невостребованных (неликвидных) объектов недвижимого имущества, а именно: объектов сооружений, согласно перечню (14 Лотов).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»

    Номер извещения

    ГП050413

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Эстакада (Пути козлового крана №4 цеха 95), Инвентарный номер 02-0117185

    Начальная цена

    810032.04

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-02-2020 18:19 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение к поручению

    ИС_8.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества : реализация невостребованных (неликвидных) объектов недвижимого имущества, а именно: объектов сооружений, согласно перечню (14 Лотов).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»

    Номер извещения

    ГП050413

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ СЛИВТРУБOПРОВОД D219, Инвентарный номер 03-0210604

    Начальная цена

    621698.94

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-02-2020 18:19 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение к поручению

    ИС_8.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества : реализация невостребованных (неликвидных) объектов недвижимого имущества, а именно: объектов сооружений, согласно перечню (14 Лотов).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»

    Номер извещения

    ГП050413

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Путь козлового крана, Инвентарный номер 02-0117070

    Начальная цена

    949508.94

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-02-2020 18:19 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение к поручению

    ИС_8.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества : реализация невостребованных (неликвидных) объектов недвижимого имущества, а именно: объектов сооружений, согласно перечню (14 Лотов).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»

    Номер извещения

    ГП050413

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Путь козлового крана, Инвентарный номер 02-0117071

    Начальная цена

    237377.23

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-02-2020 18:19 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение к поручению

    ИС_8.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества : реализация невостребованных (неликвидных) объектов недвижимого имущества, а именно: объектов сооружений, согласно перечню (14 Лотов).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»

    Номер извещения

    ГП050413

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Эстакада цеха 39(Пути козлового крана ц 39), Инвентарный номер 02-0117074

    Начальная цена

    112933.87

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-02-2020 18:19 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение к поручению

    ИС_8.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества : реализация невостребованных (неликвидных) объектов недвижимого имущества, а именно: объектов сооружений, согласно перечню (14 Лотов).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»

    Номер извещения

    ГП050413

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Пожарный трубопровод, Инвентарный номер 03-0210452

    Начальная цена

    300636.06

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-02-2020 18:19 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение к поручению

    ИС_8.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества : реализация невостребованных (неликвидных) объектов недвижимого имущества, а именно: объектов сооружений, согласно перечню (14 Лотов).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»

    Номер извещения

    ГП050413

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Подкрановые пути башенного крана, Инвентарный номер 02-0117072

    Начальная цена

    371171.68

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-02-2020 18:19 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение к поручению

    ИС_8.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на повышение цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества : реализация невостребованных (неликвидных) объектов недвижимого имущества, а именно: объектов сооружений, согласно перечню (14 Лотов).

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Екатеринбург, Площадь Первой Пятилетки, ПАО «Уралмашзавод»

    Номер извещения

    ГП050413

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Эстакада монорельса №1, Инвентарный номер 02-0117078

    Начальная цена

    31500.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-02-2020 18:19 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2020 18:00

    Дата и время проведения

    15.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение к поручению

    ИС_8.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 276-00-51

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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