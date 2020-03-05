Закупка № 425/78/2020 на право заключения договора на выполнение инженерных изысканий; разработку проектной и рабочей документации для строительства тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 36, корп. 2, лит. Б, пом. 2Н для подключения объекта капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Зеленина, д. 8 лит. А

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008924165 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка № 425/78/2020 на право заключения договора на выполнение инженерных изысканий; разработку проектной и рабочей документации для строительства тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 36, корп. 2, лит. Б, пом. 2Н для подключения объекта капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Зеленина, д. 8 лит. А Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Протокол_итоги_425.pdf Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО Юридический адрес 190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708 Почтовый адрес 190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8 Контактный телефон +7 812 334-50-60 доб. 5219 Факс -- Адрес электронной почты MatancevaEA@ptenergo.ru Ф.И.О. контактного лица Матанцева Елена Анатольевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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