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Номер извещения
32008924165
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка № 425/78/2020 на право заключения договора на выполнение инженерных изысканий; разработку проектной и рабочей документации для строительства тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 36, корп. 2, лит. Б, пом. 2Н для подключения объекта капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Зеленина, д. 8 лит. А
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
26.02.2020 17:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
Почтовый адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Контактный телефон
+7 812 334-50-60 доб. 5219
Факс
--
Адрес электронной почты
MatancevaEA@ptenergo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матанцева Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение инженерных изысканий; разработка проектной и рабочей документации для строительства тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 36, корп. 2, лит. Б, пом. 2Н для подключения объекта капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Зеленина, д. 8 лит. А 425/78/2020
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.03.202019.03.2020 15:3019.03.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924165Подведение итогов не позднее Выполнение инженерных изысканий; разработка проектной и рабочей документации для строительства тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 36, корп. 2, лит. Б, пом. 2Н для подключения объекта капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Зеленина, д. 8 лит. А 425/78/2020Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение инженерных изысканий; разработка проектной и рабочей документации для строительства тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 36, корп. 2, лит. Б, пом. 2Н для подключения объекта капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Зеленина, д. 8 лит. А 425/78/2020
Начальная цена
852 554,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
42
42
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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