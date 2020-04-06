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    Главная / Торги / 133/26.02.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка ионообменных смол

    133/26.02.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка ионообменных смол

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.04.2020 15:3006.04.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924135Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ионообменных смол - Ионообменная смола – Анионит сильноосновный (ТОКЕМ-800, АВ-17-8, аналог) Высший сортСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008924135

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    133/26.02.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    133/26.02.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка ионообменных смол

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    26.02.2020 17:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение

    Продление

    Продление

    Продление.pdf

    Документация_о_закупке_МИ_СМСП_(223-ФЗ_эл.ф.).rar

    Продление.pdf

    Протокол__№_Вн-074-01-3125__от_27.04.2020.pdf

    Протокол__№_Вн-074-01-3125__от_27.04.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-31-07

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    01dns@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дроботухина Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ионообменных смол - Ионообменная смола – Катионит сильнокислотный (ТОКЕМ-100, КУ-2-8, аналог) Высший сорт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.04.2020 15:30 GMT +306.04.2020 15:3006.04.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924135Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ионообменных смол - Ионообменная смола – Катионит сильнокислотный (ТОКЕМ-100, КУ-2-8, аналог) Высший сортСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    06.04.2020 15:3006.04.2020 15:3006.04.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008924135Дата и время вскрытия заявок Поставка ионообменных смол - Ионообменная смола – Катионит сильнокислотный (ТОКЕМ-100, КУ-2-8, аналог) Высший сортСалават

    Подведение итогов не позднее

    05.06.2020 12:3005.06.2020 12:3005.06.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924135Подведение итогов не позднее Поставка ионообменных смол - Ионообменная смола – Катионит сильнокислотный (ТОКЕМ-100, КУ-2-8, аналог) Высший сортСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.06.202005.06.2020 12:3005.06.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924135Подведение итогов не позднее Поставка ионообменных смол - Ионообменная смола – Катионит сильнокислотный (ТОКЕМ-100, КУ-2-8, аналог) Высший сортСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ионообменных смол - Ионообменная смола – Катионит сильнокислотный (ТОКЕМ-100, КУ-2-8, аналог) Высший сорт

    Начальная цена

    7 712 716,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    20.16.59.320

    Смолы ионообменные на основе синтетических или природных полимеров в первичных формах

    Классификатор ОКВЭД2

    20.16

    Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/636635/name/5ea7e5dfb848d9.89092671

    28.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах"

    Кол-во: 28.00000

    Лот 2

    Поставка ионообменных смол - Ионообменная смола – Анионит сильноосновный (ТОКЕМ-800, АВ-17-8, аналог) Высший сорт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.04.2020 15:30 GMT +306.04.2020 15:3006.04.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924135Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ионообменных смол - Ионообменная смола – Анионит сильноосновный (ТОКЕМ-800, АВ-17-8, аналог) Высший сортСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    06.04.2020 15:3006.04.2020 15:3006.04.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008924135Дата и время вскрытия заявок Поставка ионообменных смол - Ионообменная смола – Анионит сильноосновный (ТОКЕМ-800, АВ-17-8, аналог) Высший сортСалават

    Подведение итогов не позднее

    05.06.2020 12:3005.06.2020 12:3005.06.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924135Подведение итогов не позднее Поставка ионообменных смол - Ионообменная смола – Анионит сильноосновный (ТОКЕМ-800, АВ-17-8, аналог) Высший сортСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.06.202005.06.2020 12:3005.06.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924135Подведение итогов не позднее Поставка ионообменных смол - Ионообменная смола – Анионит сильноосновный (ТОКЕМ-800, АВ-17-8, аналог) Высший сортСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ионообменных смол - Ионообменная смола – Анионит сильноосновный (ТОКЕМ-800, АВ-17-8, аналог) Высший сорт

    Начальная цена

    3 393 108,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    20.16.59.320

    Смолы ионообменные на основе синтетических или природных полимеров в первичных формах

    Классификатор ОКВЭД2

    20.16

    Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/636641/name/5ea7e69f5a2924.33452415

    28.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах"

    Кол-во: 4.94000

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    214 488 847
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