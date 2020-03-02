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Номер извещения
ГП050401
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации «снежного кома» в целях поиска кандидатов на замещение вакантных должностей АНО «Платформа НТИ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
26.02.2020 17:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Контактный телефон
+7 916 992-80-04
Факс
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Адрес электронной почты
tender@nti.work
Ф.И.О. контактного лица
Селютина Элина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации «снежного кома» в целях поиска кандидатов на замещение вакантных должностей АНО «Платформа НТИ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.03.2020 17:30 GMT +302.03.2020 17:3002.03.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050401Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации «снежного кома» в целях поиска кандидатов на замещение вакантных должностей АНО «Платформа НТИ» Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.03.2020 17:3002.03.2020 17:3002.03.2020 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050401Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации «снежного кома» в целях поиска кандидатов на замещение вакантных должностей АНО «Платформа НТИ» Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации «снежного кома» в целях поиска кандидатов на замещение вакантных должностей АНО «Платформа НТИ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
объемы указаны в Техническом задании
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
указано в Техническом заданииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
Все закупки и тендеры АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
78
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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