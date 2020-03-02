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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации «снежного кома» в целях поиска кандидатов на замещение вакантных должностей АНО «Платформа НТИ»

    Оказание услуг по организации «снежного кома» в целях поиска кандидатов на замещение вакантных должностей АНО «Платформа НТИ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 17:3002.03.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050401Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации «снежного кома» в целях поиска кандидатов на замещение вакантных должностей АНО «Платформа НТИ» МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050401

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    анализ рынка

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации «снежного кома» в целях поиска кандидатов на замещение вакантных должностей АНО «Платформа НТИ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    26.02.2020 17:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЛАТФОРМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
    Все закупки и тендеры АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Контактный телефон

    +7 916 992-80-04

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@nti.work

    Ф.И.О. контактного лица

    Селютина Элина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации «снежного кома» в целях поиска кандидатов на замещение вакантных должностей АНО «Платформа НТИ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.03.2020 17:30 GMT +302.03.2020 17:3002.03.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050401Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации «снежного кома» в целях поиска кандидатов на замещение вакантных должностей АНО «Платформа НТИ» Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    02.03.2020 17:3002.03.2020 17:3002.03.2020 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050401Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации «снежного кома» в целях поиска кандидатов на замещение вакантных должностей АНО «Платформа НТИ» Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.03.202005.03.2020 19:0005.03.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050401Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации «снежного кома» в целях поиска кандидатов на замещение вакантных должностей АНО «Платформа НТИ» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации «снежного кома» в целях поиска кандидатов на замещение вакантных должностей АНО «Платформа НТИ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    объемы указаны в Техническом задании

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указано в Техническом заданииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата за фактически оказанные услуги
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
    Все закупки и тендеры АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Классификатор ОКПД2

    78

    Услуги по трудоустройству и подбору персонала

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление услуг по оценке персонала"

    Кол-во: 1

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