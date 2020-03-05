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    Главная / Торги / «Реализация общестроительных материалов»

    «Реализация общестроительных материалов»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 14:0005.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050399Дата и время окончания срока приема заявок «Реализация общестроительных материалов»Выборгский районПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    «Реализация общестроительных материалов»

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Российская федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Высоцкое городское поселение, Высоцкий массив, Кислицинский проезд, участок 3.

    Номер извещения

    ГП050399

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Предмет договора

    «Реализация общестроительных материалов»

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-02-2020 17:31 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Технические характеристики и минимальная цена реализации

    Сертификаты и паспорта МТР

    Фотографии-часть 2

    Фотографии-часть1

    Документация

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Указано в форме "Технические характеристики и минимальная цена реализации"

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Юридический адрес

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    Контактный телефон

    +7 812 605-08-60

    Адрес электронной почты

    Viktoriya.Vavrichina@VysotskSPG.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вавричина Виктория Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Выборгский район

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Вавричина Виктория Витальевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Viktoriya.Vavrichina@vysotskspg.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 982-51-30

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Указан в закупочной документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Указаны в закупочной документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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