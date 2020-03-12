Открытый запрос предложений № 17-М-ОЗП/20 на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту ультразвуковых и электромагнитных приборов уровня на филиалах ПАО «Мосэнерго»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП050395 Уникальный номер закупки Номер закупки 17-М-ОЗП/20 Наименование закупки Открытый запрос предложений № 17-М-ОЗП/20 на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту ультразвуковых и электромагнитных приборов уровня на филиалах ПАО «Мосэнерго» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Документация процедуры Протокол_подведения_итогов.zip Документация

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