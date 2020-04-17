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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по строительству объекта: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск. Прочие объекты комплексного обустройства. Строительство надземных пешеходных переходов на км 1147, км 1159, км 1248, Краснодарский край» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по строительству объекта: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск. Прочие объекты комплексного обустройства. Строительство надземных пешеходных переходов на км 1147, км 1159, км 1248, Краснодарский край» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.04.2020 11:0017.04.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924335Дата и время окончания срока приема заявок Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск. Прочие объекты комплексного обустройства. Строительство надземных пешеходных переходов на км 1147, км 1159, км 1248, Краснодарский крайМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008924335

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по строительству объекта: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск. Прочие объекты комплексного обустройства. Строительство надземных пешеходных переходов на км 1147, км 1159, км 1248, Краснодарский край» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.02.2020 18:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Приложение № 17. Проектная документация.part09

    Документация о Конкурсе

    Ведомость объемов работ. Глава 3. Технической части. Приложения №1 к Документации о конкурсе

    Приложение № 17. Проектная документация.part01

    Приложение № 17. Проектная документация.part06

    Приложение № 17. Проектная документация.part02

    Приложение № 17. Проектная документация.part03

    Приложение № 17. Проектная документация.part08

    Приложение № 17. Проектная документация.part04

    Приложение № 17. Проектная документация.part05

    Приложение № 17. Проектная документация.part07

    Изменения №1

    Изменения №2

    Изменения_№3.pdf

    итоговый_протокол_32008924335-03.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5935

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupky@russianhighways.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попенко Елена Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск. Прочие объекты комплексного обустройства. Строительство надземных пешеходных переходов на км 1147, км 1159, км 1248, Краснодарский край

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202025.05.2020 23:5925.05.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924335Подведение итогов не позднее Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск. Прочие объекты комплексного обустройства. Строительство надземных пешеходных переходов на км 1147, км 1159, км 1248, Краснодарский крайМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск. Прочие объекты комплексного обустройства. Строительство надземных пешеходных переходов на км 1147, км 1159, км 1248, Краснодарский край

    Начальная цена

    109 998 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 199 960,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВТОДОР - ТП
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Классификатор ОКПД2

    42.13.20

    Работы строительные по строительству мостов и тоннелей

    Классификатор ОКВЭД2

    42.13

    Строительство мостов и тоннелей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/650180/name/5ec6a890532ca4.75212871

    21.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство мостов и тоннелей"

    Кол-во: 1.00000

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