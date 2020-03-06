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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту производственного помещения № 54 (гальваника), здание ИПБ, 3 пролет, расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181

    Выполнение работ по ремонту производственного помещения № 54 (гальваника), здание ИПБ, 3 пролет, расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 16:0006.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923990Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту производственного помещения № 54 (гальваника), здание ИПБ, 3 пролет, расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181 КалининградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008923990

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту производственного помещения № 54 (гальваника), здание ИПБ, 3 пролет, расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.02.2020 17:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Протокол_3.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Федеральное государственное унитарное предприятие «Опытное конструкторское бюро «Факел»
    Все закупки и тендеры ФГУП «ОКБ «Факел»

    Юридический адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, 181

    Почтовый адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, 181

    Контактный телефон

    +7 4012 55-66-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    dementievaev@fakel-russia.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Дементьева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту производственного помещения № 54 (гальваника), здание ИПБ, 3 пролет, расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.03.202011.03.2020 11:0011.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923990Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту производственного помещения № 54 (гальваника), здание ИПБ, 3 пролет, расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181 Калининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту производственного помещения № 54 (гальваника), здание ИПБ, 3 пролет, расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, 181

    Начальная цена

    943 282,09

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП «ОКБ «Факел»
    Все закупки и тендеры ФГУП «ОКБ «Факел»

    Адрес местонахождения

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, 181

    Классификатор ОКПД2

    43.91.19.190

    Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.91

    Производство кровельных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/596332/name/5e689b9a0facf4.63719783

    11.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство кровельных работ"

    Кол-во: 1.00000

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