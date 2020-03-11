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Номер извещения
ГП050390
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений № 16-М-ОЗП/20 на право заключения договора на выполнение работ по ремонту ПУТЭ типа SA-94 для нужд ПАО «МОЭК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.02.2020 17:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б
Почтовый адрес
121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18
Контактный телефон
+7 499 940-33-71 доб. 172
Факс
+7 499 940-33-71
Адрес электронной почты
oozp@tsk-m.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козловский Игорь Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по ремонту ПУТЭ типа SA-94 для нужд ПАО «МОЭК»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 10:00 GMT +311.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050390Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту ПУТЭ типа SA-94 для нужд ПАО «МОЭК» Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 10:0011.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050390Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту ПУТЭ типа SA-94 для нужд ПАО «МОЭК» Москва
Подведение итогов не позднее
24.04.2020 17:0024.04.2020 17:0024.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050390Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту ПУТЭ типа SA-94 для нужд ПАО «МОЭК» Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту ПУТЭ типа SA-94 для нужд ПАО «МОЭК»
Начальная цена
7 199 904,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
Адрес местонахождения
105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б
121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18
33.12.19.000
Документация лота
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