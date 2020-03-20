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Номер извещения
32008923996
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
130/26.02.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка насосных агрегатов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Дата публикации
26.02.2020 17:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-31-07
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01dns@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дроботухина Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка насосного агрегата Flygt, 3789
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 15:30 GMT +320.03.2020 15:3020.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923996Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосного агрегата Flygt, 3789Салават
Дата и время вскрытия заявок
23.03.2020 07:0023.03.2020 07:0023.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008923996Дата и время вскрытия заявок Поставка насосного агрегата Flygt, 3789Салават
Подведение итогов не позднее
07.05.2020 12:0007.05.2020 12:0007.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923996Подведение итогов не позднее Поставка насосного агрегата Flygt, 3789Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосного агрегата Flygt, 3789
Начальная цена
410 240,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
28.13
28.13
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Поставка насосного агрегата, 3783
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 15:30 GMT +320.03.2020 15:3020.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923996Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосного агрегата, 3783Салават
Дата и время вскрытия заявок
23.03.2020 07:0023.03.2020 07:0023.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008923996Дата и время вскрытия заявок Поставка насосного агрегата, 3783Салават
Подведение итогов не позднее
07.05.2020 12:0007.05.2020 12:0007.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923996Подведение итогов не позднее Поставка насосного агрегата, 3783Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосного агрегата, 3783
Начальная цена
247 916,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
28.13
28.13
Документация лота
Кол-во: 2.00000
Поставка центробежного насоса
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 15:30 GMT +320.03.2020 15:3020.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923996Дата и время окончания срока приема заявок Поставка центробежного насосаСалават
Дата и время вскрытия заявок
23.03.2020 07:0023.03.2020 07:0023.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008923996Дата и время вскрытия заявок Поставка центробежного насосаСалават
Подведение итогов не позднее
07.05.2020 12:0007.05.2020 12:0007.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923996Подведение итогов не позднее Поставка центробежного насосаСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка центробежного насоса
Начальная цена
1 125 777,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
28.13
28.13
Документация лота
Кол-во: 2.00000
Поставка насосов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 15:30 GMT +320.03.2020 15:3020.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923996Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосовСалават
Дата и время вскрытия заявок
23.03.2020 07:0023.03.2020 07:0023.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008923996Дата и время вскрытия заявок Поставка насосовСалават
Подведение итогов не позднее
07.05.2020 12:0007.05.2020 12:0007.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923996Подведение итогов не позднее Поставка насосовСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосов
Начальная цена
746 477,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
28.13
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9.00000
Поставка насосного агрегата
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 15:30 GMT +320.03.2020 15:3020.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923996Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосного агрегатаСалават
Дата и время вскрытия заявок
23.03.2020 07:0023.03.2020 07:0023.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008923996Дата и время вскрытия заявок Поставка насосного агрегатаСалават
Подведение итогов не позднее
07.05.2020 12:0007.05.2020 12:0007.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923996Подведение итогов не позднее Поставка насосного агрегатаСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосного агрегата
Начальная цена
68 689,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
28.13
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Поставка электронасосных агрегатов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 15:30 GMT +320.03.2020 15:3020.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923996Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электронасосных агрегатовСалават
Дата и время вскрытия заявок
23.03.2020 07:0023.03.2020 07:0023.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008923996Дата и время вскрытия заявок Поставка электронасосных агрегатовСалават
Подведение итогов не позднее
07.05.2020 12:0007.05.2020 12:0007.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923996Подведение итогов не позднее Поставка электронасосных агрегатовСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электронасосных агрегатов
Начальная цена
460 311,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
28.13
28.13
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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