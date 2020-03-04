Проектные работы на 3D моделирование технического проекта: Модульная установка низкотемпературной сепарации природного газа для проекта «Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата. Установка извлечения и транспорта конденсата» Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. (Разработать 3D модель Технического проекта в AVEVA E3D из 2D документации).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП050393 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проектные работы на 3D моделирование технического проекта: Модульная установка низкотемпературной сепарации природного газа для проекта «Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата. Установка извлечения и транспорта конденсата» Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. (Разработать 3D модель Технического проекта в AVEVA E3D из 2D документации). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД

Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД Юридический адрес 125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8, Почтовый адрес 125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8 Контактный телефон +7 495 787-88-22 доб. 2731 Факс -- Адрес электронной почты Olga.Fedorova@giprokislorod.ru Ф.И.О. контактного лица Федорова Ольга Юрьевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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