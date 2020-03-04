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    Главная / Торги / Проектные работы на 3D моделирование технического проекта: Модульная установка низкотемпературной сепарации природного газа для проекта «Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата. Установка извлечения и транспорта конденсата» Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. (Разработать 3D модель Технического проекта в AVEVA E3D из 2D документации).

    Проектные работы на 3D моделирование технического проекта: Модульная установка низкотемпературной сепарации природного газа для проекта «Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата. Установка извлечения и транспорта конденсата» Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. (Разработать 3D модель Технического проекта в AVEVA E3D из 2D документации).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 18:0004.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050393Дата и время окончания срока приема заявок Проектные работы на 3D моделирование технического проекта: Модульная установка низкотемпературной сепарации природного газа для проекта «Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата. Установка извлечения и транспорта конденсата» Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. (Разработать 3D модель Технического проекта в AVEVA E3D из 2D документации).МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050393

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проектные работы на 3D моделирование технического проекта: Модульная установка низкотемпературной сепарации природного газа для проекта «Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата. Установка извлечения и транспорта конденсата» Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. (Разработать 3D модель Технического проекта в AVEVA E3D из 2D документации).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.02.2020 17:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил 2_GPNY-0031-0153-ПР-04 Технические условия на трехмерное моделирование

    Техническое задание

    Приложение1 к оферте (заявке). Коммерч. предлож._Услуги

    Форма письма о подаче оферты

    Прил 1_ТТ НТС ПГ утвержденный

    Типовой проект договора

    Приложение 3 Технологическая схема установки. 12297.000.09 С2-Model2

    Типовой договор юр. лица

    Перечень документов для обязательного предоставления участником

    Согласие лица на обработку персональных данных

    Компоновочные решения

    Ответы на запрос о разъяснении

    ГП050393_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 495 787-88-22 доб. 2731

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Olga.Fedorova@giprokislorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федорова Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проектные работы на 3D моделирование технического проекта: Модульная установка низкотемпературной сепарации природного газа для проекта «Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата. Установка извлечения и транспорта конденсата» Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. (Разработать 3D модель Технического проекта в AVEVA E3D из 2D документации).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.03.2020 18:00 GMT +304.03.2020 18:0004.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050393Дата и время окончания срока приема заявок Проектные работы на 3D моделирование технического проекта: Модульная установка низкотемпературной сепарации природного газа для проекта «Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата. Установка извлечения и транспорта конденсата» Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. (Разработать 3D модель Технического проекта в AVEVA E3D из 2D документации).Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    04.03.2020 18:0004.03.2020 18:0004.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050393Дата и время вскрытия заявок Проектные работы на 3D моделирование технического проекта: Модульная установка низкотемпературной сепарации природного газа для проекта «Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата. Установка извлечения и транспорта конденсата» Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. (Разработать 3D модель Технического проекта в AVEVA E3D из 2D документации).Москва

    Подведение итогов не позднее

    06.03.2020 18:0006.03.2020 18:0006.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050393Подведение итогов не позднее Проектные работы на 3D моделирование технического проекта: Модульная установка низкотемпературной сепарации природного газа для проекта «Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата. Установка извлечения и транспорта конденсата» Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. (Разработать 3D модель Технического проекта в AVEVA E3D из 2D документации).Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.03.202006.03.2020 18:0006.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050393Подведение итогов не позднее Проектные работы на 3D моделирование технического проекта: Модульная установка низкотемпературной сепарации природного газа для проекта «Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата. Установка извлечения и транспорта конденсата» Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. (Разработать 3D модель Технического проекта в AVEVA E3D из 2D документации).Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектные работы на 3D моделирование технического проекта: Модульная установка низкотемпературной сепарации природного газа для проекта «Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата. Установка извлечения и транспорта конденсата» Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. (Разработать 3D модель Технического проекта в AVEVA E3D из 2D документации).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложенной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно приложенной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно приложенной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    74.9

    Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/661389/name/5edcdc72b17fa3.82998864

    07.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проектные работы на 3D моделирование технического проекта: Модульная установка низкотемпературной сепарации природного газа для проекта «Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата. Установка извлечения и транспорта конденсата» Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. (Разработать 3D модель Технического проекта в AVEVA E3D из 2D документации)."

    Кол-во: 1

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