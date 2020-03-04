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Номер извещения
ГП050393
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проектные работы на 3D моделирование технического проекта: Модульная установка низкотемпературной сепарации природного газа для проекта «Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата. Установка извлечения и транспорта конденсата» Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. (Разработать 3D модель Технического проекта в AVEVA E3D из 2D документации).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.02.2020 17:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22 доб. 2731
Факс
--
Адрес электронной почты
Olga.Fedorova@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федорова Ольга Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Проектные работы на 3D моделирование технического проекта: Модульная установка низкотемпературной сепарации природного газа для проекта «Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата. Установка извлечения и транспорта конденсата» Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. (Разработать 3D модель Технического проекта в AVEVA E3D из 2D документации).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.03.2020 18:00 GMT +304.03.2020 18:0004.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050393Дата и время окончания срока приема заявок Проектные работы на 3D моделирование технического проекта: Модульная установка низкотемпературной сепарации природного газа для проекта «Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата. Установка извлечения и транспорта конденсата» Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. (Разработать 3D модель Технического проекта в AVEVA E3D из 2D документации).Москва
Дата и время вскрытия заявок
04.03.2020 18:0004.03.2020 18:0004.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050393Дата и время вскрытия заявок Проектные работы на 3D моделирование технического проекта: Модульная установка низкотемпературной сепарации природного газа для проекта «Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата. Установка извлечения и транспорта конденсата» Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. (Разработать 3D модель Технического проекта в AVEVA E3D из 2D документации).Москва
Подведение итогов не позднее
06.03.2020 18:0006.03.2020 18:0006.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050393Подведение итогов не позднее Проектные работы на 3D моделирование технического проекта: Модульная установка низкотемпературной сепарации природного газа для проекта «Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата. Установка извлечения и транспорта конденсата» Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. (Разработать 3D модель Технического проекта в AVEVA E3D из 2D документации).Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.03.202006.03.2020 18:0006.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050393Подведение итогов не позднее Проектные работы на 3D моделирование технического проекта: Модульная установка низкотемпературной сепарации природного газа для проекта «Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата. Установка извлечения и транспорта конденсата» Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. (Разработать 3D модель Технического проекта в AVEVA E3D из 2D документации).Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектные работы на 3D моделирование технического проекта: Модульная установка низкотемпературной сепарации природного газа для проекта «Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата. Установка извлечения и транспорта конденсата» Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. (Разработать 3D модель Технического проекта в AVEVA E3D из 2D документации).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложенной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно приложенной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
74.9
71
Документация лота
Кол-во: 1
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