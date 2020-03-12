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    Главная / Торги / аукцион в электронной форме участниками, которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по заправке и/или восстановлению картриджей для оргтехники.

    аукцион в электронной форме участниками, которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по заправке и/или восстановлению картриджей для оргтехники.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008924498Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по заправке и/или восстановлению картриджей для оргтехникиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008924498

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    аукцион в электронной форме участниками, которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по заправке и/или восстановлению картриджей для оргтехники.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.02.2020 19:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    10-2_протокол_рассмотрения_2-х_частей_-_копия.docx

    Извещание

    Техническое задание

    Документация

    проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕПЛОТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ МИТ

    Юридический адрес

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,

    Почтовый адрес

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10

    Контактный телефон

    +7 499 231-44-02

    Факс

    +7 499 202-81-60

    Адрес электронной почты

    zakupkimit@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ганич Евгения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по заправке и/или восстановлению картриджей для оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008924498Подведение итогов не позднее Оказание услуг по заправке и/или восстановлению картриджей для оргтехникиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по заправке и/или восстановлению картриджей для оргтехники

    Начальная цена

    907 369,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указаны в разделе 9 документации о закупке (Техническое задание).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием в разделе 9 и проектом договора в разделе 8.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием в разделе 9 и проектом договора в разделе 8.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ МИТ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ МИТ

    Адрес местонахождения

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10,

    127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10

    Классификатор ОКПД2

    28.23.25.000

    Части и принадлежности прочих офисных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    28.23.2

    Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609118/name/5e75c4ec01d327.01128739

    21.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)"

    Кол-во:

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    Москва
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