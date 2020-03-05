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    Главная / Торги / Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923909Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средствКраснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, 38, пом.14.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008923909

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    8

    Наименование закупки

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    26.02.2020 17:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию атотранспортных средств

    Протокол_№_8_от_05.03.20г..pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СОЧИ ВОДОСТОК
    Все закупки и тендеры МУП Г.СОЧИ ВОДОСТОК

    Юридический адрес

    354000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ СОВЕТСКАЯ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), ДОМ 38, ПОМЕЩЕНИЕ 14

    Почтовый адрес

    354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Воровского, 1/2, Главпочтамт, а/я 794

    Контактный телефон

    +7 8622 64-88-37

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    vodostok_sochi@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестеренко Владимир Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, 38, пом.14.

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 10:00 GMT +305.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923909Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средствКраснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, 38, пом.14.

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2020 10:0005.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008923909Дата и время вскрытия заявок Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средствКраснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, 38, пом.14.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.03.202005.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923909Подведение итогов не позднее Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средствКраснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, 38, пом.14.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств

    Начальная цена

    1 248 255,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением о проведении запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением о проведении запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением о проведении запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП Г.СОЧИ ВОДОСТОК
    Все закупки и тендеры МУП Г.СОЧИ ВОДОСТОК

    Адрес местонахождения

    354000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ СОВЕТСКАЯ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), ДОМ 38, ПОМЕЩЕНИЕ 14

    354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Воровского, 1/2, Главпочтамт, а/я 794

    Классификатор ОКПД2

    45.20.11.000

    Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/593553/name/5e61f3d7b1fe58.77974875

    06.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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