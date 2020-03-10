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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП050402
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка инструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.02.2020 17:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 221-31-32
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
IKurguz@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кургуз Игорь Станиславович
Место рассмотрения предложений
115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 09:30 GMT +310.03.2020 09:3010.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050402Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 09:3010.03.2020 09:3010.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050402Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3
Подведение итогов не позднее
31.07.2020 17:0031.07.2020 17:0031.07.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050402Подведение итогов не позднее Поставка инструмента115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструмента
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
637 единиц.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ООО «Севертрансэкскавация» (г. Усинск, ул. Магистральная, 19)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
25.73
28
Документация лота
Кол-во: 637
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