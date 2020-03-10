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    Главная / Торги / Поставка инструмента

    Поставка инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:3010.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050402Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050402

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗЦ-0634-19-МТ

    Наименование закупки

    Поставка инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.02.2020 17:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4.3. Форма Уведомления Пр. 3-ТФД ЗНДХ 3.1_ЗЦ-0634-19-МТ

    4.2. Акт приема-передачи Пр. 2-ТФД ЗНДХ 3.1_ЗЦ-0634-19-МТ

    4. ТФД ЗНДХ-3.1 Договор поставки_ЗЦ-0634-19-МТ

    3.1. Техническое задание_ЗЦ-634-19-МТ

    3. Инструкция для участников закупки_ЗЦ-634-19-МТ_НОВАЯ

    3.5. Инструкция при отправке_ЗЦ-0634-19-МТ

    4.1. Спецификация Пр. 1-ТФД ЗНДХ 3.1_ЗЦ-0634-19-МТ

    3.4. Коммерческое предложение (Форма 1.1)_ЗЦ-0634-19-МТ

    3.3. Техническое предложение (Форма 9.1)_ЗЦ-0634-19-МТ

    3.2. Перечень МТР_ЗЦ-0634-19-МТ

    Письмо_о_завершении_0634.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 221-31-32

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    IKurguz@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кургуз Игорь Станиславович

    Место рассмотрения предложений

    115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 09:30 GMT +310.03.2020 09:3010.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050402Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 09:3010.03.2020 09:3010.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050402Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2020 17:0031.07.2020 17:0031.07.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050402Подведение итогов не позднее Поставка инструмента115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.202031.07.2020 17:0031.07.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050402Подведение итогов не позднее Поставка инструмента115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    637 единиц.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ООО «Севертрансэкскавация» (г. Усинск, ул. Магистральная, 19)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями проекта договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    3.5. Инструкция при отправке_ЗЦ-0634-19-МТ

    16.07.2020

    3.4. Коммерческое предложение (Форма 1.1)_ЗЦ-0634-19-МТ

    16.07.2020

    3.1. Техническое задание_ЗЦ-634-19-МТ

    16.07.2020

    4.2. Акт приема-передачи Пр. 2-ТФД ЗНДХ 3.1_ЗЦ-0634-19-МТ

    16.07.2020

    4.1. Спецификация Пр. 1-ТФД ЗНДХ 3.1_ЗЦ-0634-19-МТ

    16.07.2020

    4. ТФД ЗНДХ-3.1 Договор поставки_ЗЦ-0634-19-МТ

    16.07.2020

    4.3. Форма Уведомления Пр. 3-ТФД ЗНДХ 3.1_ЗЦ-0634-19-МТ

    16.07.2020

    3.3. Техническое предложение (Форма 9.1)_ЗЦ-0634-19-МТ

    16.07.2020

    3.2. Перечень МТР_ЗЦ-0634-19-МТ

    16.07.2020

    3. Инструкция для участников закупки_ЗЦ-634-19-МТ_НОВАЯ

    16.07.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/696768/name/5f1ebf90edccc7.32726419

    27.07.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка инструмента"

    Кол-во: 637

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