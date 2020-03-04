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    Главная / Торги / на право заключения договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов и их размещению (захоронению) на полигоне отходов для нужд «Гостиница «Чайка» – филиала АО «Гостиничный комплекс «Славянка»

    на право заключения договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов и их размещению (захоронению) на полигоне отходов для нужд «Гостиница «Чайка» – филиала АО «Гостиничный комплекс «Славянка»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923691Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов и их размещению (захоронению) на полигоне отходов для нужд «Гостиница «Чайка» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008923691

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов и их размещению (захоронению) на полигоне отходов для нужд «Гостиница «Чайка» – филиала АО «Гостиничный комплекс «Славянка»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.02.2020 16:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Протокол_1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
    Все закупки и тендеры АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3

    Контактный телефон

    +7 495 681-44-44

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ermolaevana@slavhotels.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ермолаева Надежда Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов и их размещению (захоронению) на полигоне отходов для нужд «Гостиница «Чайка» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923691Подведение итогов не позднее Оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов и их размещению (захоронению) на полигоне отходов для нужд «Гостиница «Чайка» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов и их размещению (захоронению) на полигоне отходов для нужд «Гостиница «Чайка» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка»

    Начальная цена

    197 838,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
    Все закупки и тендеры АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3,

    129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3

    Классификатор ОКПД2

    38.2

    Услуги по обработке и утилизации отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    38.2

    Обработка и утилизация отходов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/592463/name/5e60bed8c25936.91503251

    05.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обработка и утилизация отходов"

    Кол-во: 1.00000

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