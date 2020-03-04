на право заключения договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов и их размещению (захоронению) на полигоне отходов для нужд «Гостиница «Чайка» – филиала АО «Гостиничный комплекс «Славянка»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008923691 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов и их размещению (захоронению) на полигоне отходов для нужд «Гостиница «Чайка» – филиала АО «Гостиничный комплекс «Славянка» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещение Протокол_1.docx

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА

Все закупки и тендеры АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА Юридический адрес 129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3, Почтовый адрес 129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3 Контактный телефон +7 495 681-44-44 Факс -- Адрес электронной почты ermolaevana@slavhotels.ru Ф.И.О. контактного лица Ермолаева Надежда Андреевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru