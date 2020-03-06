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    Главная / Торги / Оказание на осуществление строительного контроля на объекте: «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов), 1 очередь строительства, г. Саратов» (объекты федеральной собственности) (корректировка 3).

    Оказание на осуществление строительного контроля на объекте: «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов), 1 очередь строительства, г. Саратов» (объекты федеральной собственности) (корректировка 3).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 08:0006.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008930073Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на осуществление строительного контроля на объекте: "Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов), 1 очередь строительства, г. Саратов" (объекты федеральной собственности) (корректировка 3)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008930073

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание на осуществление строительного контроля на объекте: «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов), 1 очередь строительства, г. Саратов» (объекты федеральной собственности) (корректировка 3).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 09:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    14

    13

    15

    21

    17

    22

    28

    30

    31

    32

    33

    34

    36

    37

    38

    Конкурсная документация часть II (Проект Договора)

    12

    5

    35

    23

    1

    4

    3

    7

    6

    8

    9

    10

    11

    Конкурсная документация часть I

    Ведомость

    20

    16

    18

    19

    29

    2

    24

    25

    26

    27

    Конкурсная документация часть III (РНМЦ)

    Конкурсная документация часть II (Приложения к ПД)

    Конкурсная документация часть III (ТЗ)

    Протокол_подведения_итогов_от_11.03.2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ АЭРОПОРТОВ (АЭРОДРОМОВ)"
    Все закупки и тендеры ФГУП "АГА (А)"

    Юридический адрес

    125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28

    Почтовый адрес

    125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28

    Контактный телефон

    +7 495 627-53-97 доб. 4996

    Факс

    Адрес электронной почты

    torgi@agaa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Камышанов Антон Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг на осуществление строительного контроля на объекте: "Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов), 1 очередь строительства, г. Саратов" (объекты федеральной собственности) (корректировка 3)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930073Подведение итогов не позднее Оказание услуг на осуществление строительного контроля на объекте: "Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов), 1 очередь строительства, г. Саратов" (объекты федеральной собственности) (корректировка 3)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг на осуществление строительного контроля на объекте: "Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов), 1 очередь строительства, г. Саратов" (объекты федеральной собственности) (корректировка 3)

    Начальная цена

    11 147 061,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    222 941,23 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Оказание на осуществление строительного контроля на объекте: «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов), 1 очередь строительства, г. Саратов» (объекты федеральной собственности) (корректировка 3), в объеме и количестве в соответствии с технической частью документации (техническим заданием, спецификацией, др.).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Вольновское муниципальное образование, с. Сабуровка, аэропорт «Гагарин»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Подробно указано в 2ч. Конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "АГА (А)"
    Все закупки и тендеры ФГУП "АГА (А)"

    Адрес местонахождения

    125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28

    Классификатор ОКПД2

    71.12.40.149

    Услуги государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.4

    Деятельность геодезическая и картографическая

    Документация лота

    Конкурсная документация часть 2

    02.03.2020

    Конкурсная документация часть I

    02.03.2020

    Конкурсная документация часть 2 (приложения)

    02.03.2020

    Конкурсная документация часть 3

    02.03.2020

    Конкурсная документация часть 3 (РНМЦ)

    02.03.2020

    Ведомость работ

    02.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/596339/name/5e689c4d9cfcb8.57625484

    11.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность геодезическая и картографическая"

    Кол-во: 1.00000

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