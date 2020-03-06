Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Оказание на осуществление строительного контроля на объекте: «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов), 1 очередь строительства, г. Саратов» (объекты федеральной собственности) (корректировка 3), в объеме и количестве в соответствии с технической частью документации (техническим заданием, спецификацией, др.).