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Номер извещения
32008930073
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание на осуществление строительного контроля на объекте: «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов), 1 очередь строительства, г. Саратов» (объекты федеральной собственности) (корректировка 3).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.02.2020 09:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28
Почтовый адрес
125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28
Контактный телефон
+7 495 627-53-97 доб. 4996
Факс
Адрес электронной почты
torgi@agaa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Камышанов Антон Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг на осуществление строительного контроля на объекте: "Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов), 1 очередь строительства, г. Саратов" (объекты федеральной собственности) (корректировка 3)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.03.202012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008930073Подведение итогов не позднее Оказание услуг на осуществление строительного контроля на объекте: "Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов), 1 очередь строительства, г. Саратов" (объекты федеральной собственности) (корректировка 3)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг на осуществление строительного контроля на объекте: "Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов), 1 очередь строительства, г. Саратов" (объекты федеральной собственности) (корректировка 3)
Начальная цена
11 147 061,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
222 941,23 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Оказание на осуществление строительного контроля на объекте: «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов), 1 очередь строительства, г. Саратов» (объекты федеральной собственности) (корректировка 3), в объеме и количестве в соответствии с технической частью документации (техническим заданием, спецификацией, др.).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Вольновское муниципальное образование, с. Сабуровка, аэропорт «Гагарин»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "АГА (А)"
Все закупки и тендеры ФГУП "АГА (А)"
Адрес местонахождения
125171, Российская Федерация, Москва, 5-й Войковский проезд, 28
71.12.40.149
71.12.4
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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