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    Главная / Торги / на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению вестибюльных ковриков для нужд «Гостиница «Славянка» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка»

    на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению вестибюльных ковриков для нужд «Гостиница «Славянка» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923672Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению вестибюльных ковриков для нужд «Гостиница «Славянка» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка» МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008923672

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению вестибюльных ковриков для нужд «Гостиница «Славянка» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.02.2020 16:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Протокол_2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
    Все закупки и тендеры АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3

    Контактный телефон

    +7 495 681-44-44

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ermolaevana@slavhotels.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ермолаева Надежда Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению вестибюльных ковриков для нужд «Гостиница «Славянка» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923672Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению вестибюльных ковриков для нужд «Гостиница «Славянка» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению вестибюльных ковриков для нужд «Гостиница «Славянка» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка»

    Начальная цена

    210 439,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
    Все закупки и тендеры АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3,

    129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3

    Классификатор ОКПД2

    13.93.13

    Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, иглопрошивные

    Классификатор ОКВЭД2

    13.9

    Производство прочих текстильных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/594538/name/5e672f2b9f9951.51089908

    10.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих текстильных изделий"

    Кол-во: 1.00000

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