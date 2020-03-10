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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту ограждения забора гаражной зоны представительства АО «НПО Лавочкина» в г. Мирный Архангельской области.

    Выполнение работ по ремонту ограждения забора гаражной зоны представительства АО «НПО Лавочкина» в г. Мирный Архангельской области.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923643Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт забора на космодроме "Плесецк" ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008923643

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту ограждения забора гаражной зоны представительства АО «НПО Лавочкина» в г. Мирный Архангельской области.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.02.2020 16:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Смета.xlsx

    Извещение

    Документация.docx

    Конструкторская_документация.pdf

    Итоговый_протокол_ЗП_17_0_заявок.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. С.А.ЛАВОЧКИНА
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА

    Юридический адрес

    141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,

    Почтовый адрес

    141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24

    Контактный телефон

    +7 495 575-53-80

    Факс

    Адрес электронной почты

    kms@laspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудрявцев Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт забора на космодроме "Плесецк"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 09:00 GMT +310.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923643Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт забора на космодроме "Плесецк" Химки

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 09:0010.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008923643Дата и время вскрытия заявок Ремонт забора на космодроме "Плесецк" Химки

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 14:0017.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923643Подведение итогов не позднее Ремонт забора на космодроме "Плесецк" Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923643Подведение итогов не позднее Ремонт забора на космодроме "Плесецк" Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт забора на космодроме "Плесецк"

    Начальная цена

    1 852 917,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛАВОЧКИНА
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА

    Адрес местонахождения

    141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,

    141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24

    Классификатор ОКПД2

    43.29.12.110

    Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/594847/name/5e6756c6d76e43.30120592

    10.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих строительно-монтажных работ"

    Кол-во: 137.50000

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    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
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    Регион:
    Московская область
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