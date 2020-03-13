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Номер извещения
32008923727
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в региональной вкладке федерального периодического печатного издания, распространяемого на территории Вологодской области (СМИ4)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
26.02.2020 16:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
160000, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ КОЗЛЕНСКАЯ, 33,
Почтовый адрес
160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33
Контактный телефон
+7 8172 23-02-14 доб. 2956
Факс
+7 8172 72-32-51
Адрес электронной почты
alekseev@krassever.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеев Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Вологда
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Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в региональной вкладке федерального периодического печатного издания, распространяемого на территории Вологодской области (СМИ4)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 10:00 GMT +313.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923727Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в региональной вкладке федерального периодического печатного издания, распространяемого на территории Вологодской области (СМИ4)Вологда
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.03.2020 18:0013.03.2020 18:0013.03.2020 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008923727Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в региональной вкладке федерального периодического печатного издания, распространяемого на территории Вологодской области (СМИ4)Вологда
Дата и время проведения
16.03.2020 09:0016.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008923727Дата и время проведения Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в региональной вкладке федерального периодического печатного издания, распространяемого на территории Вологодской области (СМИ4)Вологда
Подведение итогов не позднее
16.03.2020 18:0016.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923727Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в региональной вкладке федерального периодического печатного издания, распространяемого на территории Вологодской области (СМИ4)Вологда
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.03.202016.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923727Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в региональной вкладке федерального периодического печатного издания, распространяемого на территории Вологодской области (СМИ4)Вологда
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в региональной вкладке федерального периодического печатного издания, распространяемого на территории Вологодской области (СМИ4)
Начальная цена
438 195,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем оказываемых услуг: 16725 см2. Объём графического материала должен составлять не более 50% от объёма каждого информационно-аналитического материала.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место оказания услуг - региональная вкладка федерального периодического печатного издания, распространяемого на территории Вологодской области.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Адрес местонахождения
160000, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ КОЗЛЕНСКАЯ, 33,
160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33
63.99.10
63.11.9
Документация лота
Кол-во: 16725.00000
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