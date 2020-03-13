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    Главная / Торги / Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в региональной вкладке федерального периодического печатного издания, распространяемого на территории Вологодской области (СМИ4)

    Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в региональной вкладке федерального периодического печатного издания, распространяемого на территории Вологодской области (СМИ4)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923727Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в региональной вкладке федерального периодического печатного издания, распространяемого на территории Вологодской области (СМИ4)ВологдаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008923727

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в региональной вкладке федерального периодического печатного издания, распространяемого на территории Вологодской области (СМИ4)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    26.02.2020 16:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    67-20_Izveshenie_АD_Dogovor_26_02_2020

    67-20_Protokol_Rassmotrenie_13_03_2020.doc

    67-20_Protokol_Rassmotrenie_13_03_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

    Юридический адрес

    160000, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ КОЗЛЕНСКАЯ, 33,

    Почтовый адрес

    160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33

    Контактный телефон

    +7 8172 23-02-14 доб. 2956

    Факс

    +7 8172 72-32-51

    Адрес электронной почты

    alekseev@krassever.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеев Михаил Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Вологда

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в региональной вкладке федерального периодического печатного издания, распространяемого на территории Вологодской области (СМИ4)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:00 GMT +313.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923727Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в региональной вкладке федерального периодического печатного издания, распространяемого на территории Вологодской области (СМИ4)Вологда

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.03.2020 18:0013.03.2020 18:0013.03.2020 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008923727Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в региональной вкладке федерального периодического печатного издания, распространяемого на территории Вологодской области (СМИ4)Вологда

    Дата и время проведения

    16.03.2020 09:0016.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008923727Дата и время проведения Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в региональной вкладке федерального периодического печатного издания, распространяемого на территории Вологодской области (СМИ4)Вологда

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 18:0016.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923727Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в региональной вкладке федерального периодического печатного издания, распространяемого на территории Вологодской области (СМИ4)Вологда

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923727Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в региональной вкладке федерального периодического печатного издания, распространяемого на территории Вологодской области (СМИ4)Вологда

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по подготовке и размещению информационно-аналитических материалов об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в региональной вкладке федерального периодического печатного издания, распространяемого на территории Вологодской области (СМИ4)

    Начальная цена

    438 195,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем оказываемых услуг: 16725 см2. Объём графического материала должен составлять не более 50% от объёма каждого информационно-аналитического материала.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место оказания услуг - региональная вкладка федерального периодического печатного издания, распространяемого на территории Вологодской области.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком по факту оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 (Двадцати) дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    160000, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ КОЗЛЕНСКАЯ, 33,

    160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33

    Классификатор ОКПД2

    63.99.10

    Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    63.11.9

    Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/600470/name/5e6b858a45e117.52514538

    13.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/600468/name/5e6b858618ef29.26622014

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая"

    Кол-во: 16725.00000

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