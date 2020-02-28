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    Главная / Торги / Услуги спецтехники

    Услуги спецтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.02.2020 16:0028.02.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050382Дата и время окончания срока приема заявок Поставка услуг спецтехникиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050382

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги спецтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.02.2020 16:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Lot_48-02-20.doc

    ГП050382_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 84661 3-40-52 доб. 63907

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    ISarantcev@Uralmash-NGO.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Саранцев Иван Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка услуг спецтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.02.2020 16:00 GMT +328.02.2020 16:0028.02.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050382Дата и время окончания срока приема заявок Поставка услуг спецтехникиМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    28.02.2020 16:0028.02.2020 16:0028.02.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050382Дата и время вскрытия заявок Поставка услуг спецтехникиМосква

    Подведение итогов не позднее

    28.03.2020 16:0028.03.2020 16:0028.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050382Подведение итогов не позднее Поставка услуг спецтехникиМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.03.202028.03.2020 16:0028.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050382Подведение итогов не позднее Поставка услуг спецтехникиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка услуг спецтехники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно предложению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно предложениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно предложению
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    49.41.20.000

    Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/591246/name/5e5f71c22a05f6.96095919

    04.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги спецтехники"

    Кол-во: 1

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