www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП050382
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги спецтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.02.2020 16:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 84661 3-40-52 доб. 63907
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
ISarantcev@Uralmash-NGO.com
Ф.И.О. контактного лица
Саранцев Иван Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка услуг спецтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.02.2020 16:00 GMT +328.02.2020 16:0028.02.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050382Дата и время окончания срока приема заявок Поставка услуг спецтехникиМосква
Дата и время вскрытия заявок
28.02.2020 16:0028.02.2020 16:0028.02.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050382Дата и время вскрытия заявок Поставка услуг спецтехникиМосква
Подведение итогов не позднее
28.03.2020 16:0028.03.2020 16:0028.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050382Подведение итогов не позднее Поставка услуг спецтехникиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка услуг спецтехники
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно предложению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно предложениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
49.41.20.000
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.