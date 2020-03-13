Выполнение работ по созданию и внедрению интегрированной автоматизированной системы финансового управления РХТУ им. Д.И. Менделеева с передачей неисключительных прав на использование необходимого программного обеспечения

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008923667 Уникальный номер закупки Номер закупки 07ЭК-223/2020 Наименование закупки Выполнение работ по созданию и внедрению интегрированной автоматизированной системы финансового управления РХТУ им. Д.И. Менделеева с передачей неисключительных прав на использование необходимого программного обеспечения Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме (конкурентный) Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА Юридический адрес 125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9, Почтовый адрес 125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9 Контактный телефон 499973-50-08 Факс {} Адрес электронной почты imolaw@muctr.ru Ф.И.О. контактного лица Акимова Ольга Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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