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Номер извещения
32008923667
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по созданию и внедрению интегрированной автоматизированной системы финансового управления РХТУ им. Д.И. Менделеева с передачей неисключительных прав на использование необходимого программного обеспечения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме (конкурентный)
Дата публикации
26.02.2020 16:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,
Почтовый адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9
Контактный телефон
499973-50-08
Факс
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Адрес электронной почты
imolaw@muctr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Акимова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по созданию и внедрению интегрированной автоматизированной системы финансового управления РХТУ им. Д.И. Менделеева с передачей неисключительных прав на использование необходимого программного обеспечения
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.03.202016.03.2020 14:0016.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923667Подведение итогов не позднее Выполнение работ по созданию и внедрению интегрированной автоматизированной системы финансового управления РХТУ им. Д.И. Менделеева с передачей неисключительных прав на использование необходимого программного обеспеченияМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по созданию и внедрению интегрированной автоматизированной системы финансового управления РХТУ им. Д.И. Менделеева с передачей неисключительных прав на использование необходимого программного обеспечения
Начальная цена
38 550 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
Адрес местонахождения
125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,
125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9
62.01.11.000
62.01
Документация лота
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 1.00000
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