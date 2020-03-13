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    Главная / Торги / Выполнение работ по созданию и внедрению интегрированной автоматизированной системы финансового управления РХТУ им. Д.И. Менделеева с передачей неисключительных прав на использование необходимого программного обеспечения

    Выполнение работ по созданию и внедрению интегрированной автоматизированной системы финансового управления РХТУ им. Д.И. Менделеева с передачей неисключительных прав на использование необходимого программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923667Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по созданию и внедрению интегрированной автоматизированной системы финансового управления РХТУ им. Д.И. Менделеева с передачей неисключительных прав на использование необходимого программного обеспеченияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008923667

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    07ЭК-223/2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по созданию и внедрению интегрированной автоматизированной системы финансового управления РХТУ им. Д.И. Менделеева с передачей неисключительных прав на использование необходимого программного обеспечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме (конкурентный)

    Дата публикации

    26.02.2020 16:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_подведения_итогов_07ЭК-223_-_непров.docx

    Конкурсная документация

    Проект договора

    Обоснование цены

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
    Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

    Юридический адрес

    125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,

    Почтовый адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9

    Контактный телефон

    499973-50-08

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    imolaw@muctr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Акимова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по созданию и внедрению интегрированной автоматизированной системы финансового управления РХТУ им. Д.И. Менделеева с передачей неисключительных прав на использование необходимого программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 14:0016.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923667Подведение итогов не позднее Выполнение работ по созданию и внедрению интегрированной автоматизированной системы финансового управления РХТУ им. Д.И. Менделеева с передачей неисключительных прав на использование необходимого программного обеспеченияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по созданию и внедрению интегрированной автоматизированной системы финансового управления РХТУ им. Д.И. Менделеева с передачей неисключительных прав на использование необходимого программного обеспечения

    Начальная цена

    38 550 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
    Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

    Адрес местонахождения

    125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,

    125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9

    Классификатор ОКПД2

    62.01.11.000

    Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604575/name/5e70f8abc453f2.66415903

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 2"

    "Издание прочих программных продуктов"

    Кол-во: 1.00000

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