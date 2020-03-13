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Номер извещения
32008923717
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по подготовке и распространению информационных материалов и сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сетевом издании (СИ7-2)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
26.02.2020 16:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
160000, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ КОЗЛЕНСКАЯ, 33,
Почтовый адрес
160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33
Контактный телефон
+7 8172 23-02-14 доб. 2956
Факс
+7 8172 72-32-51
Адрес электронной почты
alekseev@krassever.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеев Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Вологда
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по подготовке и распространению информационных материалов и сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сетевом издании (СИ7-2)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 09:30 GMT +313.03.2020 09:3013.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923717Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке и распространению информационных материалов и сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сетевом издании (СИ7-2)Вологда
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.03.2020 18:0013.03.2020 18:0013.03.2020 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008923717Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по подготовке и распространению информационных материалов и сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сетевом издании (СИ7-2)Вологда
Дата и время проведения
16.03.2020 11:0016.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008923717Дата и время проведения Оказание услуг по подготовке и распространению информационных материалов и сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сетевом издании (СИ7-2)Вологда
Подведение итогов не позднее
16.03.2020 18:0016.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923717Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке и распространению информационных материалов и сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сетевом издании (СИ7-2)Вологда
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.03.202016.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923717Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке и распространению информационных материалов и сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сетевом издании (СИ7-2)Вологда
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по подготовке и распространению информационных материалов и сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сетевом издании (СИ7-2)
Начальная цена
821 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем оказываемых услуг: 155 информационных материала (сообщения). Объем 1 информационного материала, сообщения: не менее 800 символов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место оказания услуг - Интернет-ресурсы сетевого изданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Адрес местонахождения
160000, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ КОЗЛЕНСКАЯ, 33,
160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33
63.12.10.000
63.12.1
Документация лота
Кол-во: 155.00000
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