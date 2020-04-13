Оказание услуг по уборке от мусора зон массового отдыха и массового посещения граждан на территории городского округа город Дзержинск путем привлечения к оплачиваемым общественным работам безработных граждан, зарегистрированных на территории городского округа город Дзержинск.(170-ЭА-20-ТТ) 0132300001720000152

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0132300001720000152 Уникальный номер закупки 0132300001720000152 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по уборке от мусора зон массового отдыха и массового посещения граждан на территории городского округа город Дзержинск путем привлечения к оплачиваемым общественным работам безработных граждан, зарегистрированных на территории городского округа город Дзержинск.(170-ЭА-20-ТТ) 0132300001720000152 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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