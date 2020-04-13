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Номер извещения
0132300001720000152
Уникальный номер закупки
0132300001720000152
Наименование закупки
Оказание услуг по уборке от мусора зон массового отдыха и массового посещения граждан на территории городского округа город Дзержинск путем привлечения к оплачиваемым общественным работам безработных граждан, зарегистрированных на территории городского округа город Дзержинск.(170-ЭА-20-ТТ) 0132300001720000152
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
31.03.2020 12:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по уборке от мусора зон массового отдыха и массового посещения граждан на территории городского округа город Дзержинск путем привлечения к оплачиваемым общественным работам безработных граждан, зарегистрированных на территории городского округа город Дзержинск.(170-ЭА-20-ТТ)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0132300001720000152Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке от мусора зон массового отдыха и массового посещения граждан на территории городского округа город Дзержинск путем привлечения к оплачиваемым общественным работам безработных граждан, зарегистрированных на территории городского округа город Дзержинск.(170-ЭА-20-ТТ)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке от мусора зон массового отдыха и массового посещения граждан на территории городского округа город Дзержинск путем привлечения к оплачиваемым общественным работам безработных граждан, зарегистрированных на территории городского округа город Дзержинск.(170-ЭА-20-ТТ)
Начальная цена
1 267 779,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов