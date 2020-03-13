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    Главная / Торги / Оказание услуг по подготовке и распространению информационных материалов и сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сетевом издании (СИ6-2)

    Оказание услуг по подготовке и распространению информационных материалов и сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сетевом издании (СИ6-2)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 09:1513.03.2020 09:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923704Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке и распространению информационных материалов и сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сетевом издании (СИ6-2)ВологдаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008923704

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по подготовке и распространению информационных материалов и сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сетевом издании (СИ6-2)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    26.02.2020 16:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    65-20_Izveshenie_АD_Dogovor_26_02_2020

    65-20_Protokol_Rassmotrenie_13_03_2020.doc

    65-20_Protokol_Rassmotrenie_13_03_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

    Юридический адрес

    160000, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ КОЗЛЕНСКАЯ, 33,

    Почтовый адрес

    160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33

    Контактный телефон

    +7 8172 23-02-14 доб. 2956

    Факс

    +7 8172 72-32-51

    Адрес электронной почты

    alekseev@krassever.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеев Михаил Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Вологда

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по подготовке и распространению информационных материалов и сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сетевом издании (СИ6-2)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 09:15 GMT +313.03.2020 09:1513.03.2020 09:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923704Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке и распространению информационных материалов и сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сетевом издании (СИ6-2)Вологда

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.03.2020 18:0013.03.2020 18:0013.03.2020 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008923704Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по подготовке и распространению информационных материалов и сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сетевом издании (СИ6-2)Вологда

    Дата и время проведения

    16.03.2020 09:0016.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008923704Дата и время проведения Оказание услуг по подготовке и распространению информационных материалов и сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сетевом издании (СИ6-2)Вологда

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 18:0016.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923704Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке и распространению информационных материалов и сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сетевом издании (СИ6-2)Вологда

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923704Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке и распространению информационных материалов и сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сетевом издании (СИ6-2)Вологда

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по подготовке и распространению информационных материалов и сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сетевом издании (СИ6-2)

    Начальная цена

    400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем оказываемых услуг: 160 информационных материала (сообщения). Объем 1 информационного материала, сообщения: не менее 800 символов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место оказания услуг - Интернет-ресурсы сетевого изданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком по факту оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 (Двадцати) дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    160000, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ КОЗЛЕНСКАЯ, 33,

    160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33

    Классификатор ОКПД2

    63.12.10.000

    Содержание порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет

    Классификатор ОКВЭД2

    63.12.1

    Деятельность сетевых изданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/600420/name/5e6b831ecc7cc4.38883394

    13.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/600419/name/5e6b8318a98b02.45172305

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность сетевых изданий"

    Кол-во: 160.00000

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