Оказание услуг по подготовке и распространению информационных материалов и сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сетевом издании (СИ6-2)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008923704 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по подготовке и распространению информационных материалов и сообщений об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Вологодской области, деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области в сетевом издании (СИ6-2) Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Все закупки и тендеры АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР Юридический адрес 160000, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ КОЗЛЕНСКАЯ, 33, Почтовый адрес 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33 Контактный телефон +7 8172 23-02-14 доб. 2956 Факс +7 8172 72-32-51 Адрес электронной почты alekseev@krassever.ru Ф.И.О. контактного лица Алексеев Михаил Юрьевич Место рассмотрения предложений Вологда Закупки и тендеры Вологодская область Ключевые слова:

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