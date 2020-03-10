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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для участка мойки СТОА

    Поставка расходных материалов для участка мойки СТОА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050384Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для участка мойки СТОАМосква, ул. Пречистенка, д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050384

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    079/САЦ-20

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для участка мойки СТОА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме (предельная цена)

    Дата публикации

    26.02.2020 16:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2.Приложение 1 Предложение о цене

    3.Техническое задание

    4.Проект договора

    1.Документация_079-САЦ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 695-21-18

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Любимов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Пречистенка, д.20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов для участка мойки СТОА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:00 GMT +310.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050384Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для участка мойки СТОАМосква, ул. Пречистенка, д.20

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 10:0012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050384Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для участка мойки СТОАМосква, ул. Пречистенка, д.20

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2020 10:3012.03.2020 10:3012.03.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050384Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для участка мойки СТОАМосква, ул. Пречистенка, д.20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 10:3012.03.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050384Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для участка мойки СТОАМосква, ул. Пречистенка, д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для участка мойки СТОА

    Начальная цена

    138 985,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    22.19.3

    Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка расходных материалов для участка мойки СТОА"

    Кол-во: 1

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