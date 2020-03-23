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    Главная / Торги / выполнение работ по дооборудованию системы общеобменной вентиляции в зданиях федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    выполнение работ по дооборудованию системы общеобменной вентиляции в зданиях федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 09:3023.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008928674Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по дооборудованию системы общеобменной вентиляции в зданиях ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» г.Москва, ул. Зацепа, д.43, каб. 704Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008928674

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение работ по дооборудованию системы общеобменной вентиляции в зданиях федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение (конкурентный)

    Дата публикации

    27.02.2020 14:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    30.03.2020_АЭФ_итог._дообор._сист._вент..pdf

    Смета

    Договор

    Документация

    Перечень_внесенных_изменений.doc

    Извещение.docx

    Изменение.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

    Юридический адрес

    115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,

    Почтовый адрес

    117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36

    Контактный телефон

    +7 495 958-29-11

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@rea.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дёрова Анна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва, ул. Зацепа, д.43, каб. 704

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по дооборудованию системы общеобменной вентиляции в зданиях ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.03.202030.03.2020 23:5930.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008928674Подведение итогов не позднее Выполнение работ по дооборудованию системы общеобменной вентиляции в зданиях ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» г.Москва, ул. Зацепа, д.43, каб. 704

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по дооборудованию системы общеобменной вентиляции в зданиях ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

    Начальная цена

    2 214 083,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

    Адрес местонахождения

    115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,

    117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12.190

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/619406/name/5e8b64b6def618.33403359

    06.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по дооборудованию системы общеобменной вентиляции в зданиях ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».Москва"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Прием заявок:
    04.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
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