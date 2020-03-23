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Номер извещения
32008928674
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнение работ по дооборудованию системы общеобменной вентиляции в зданиях федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение (конкурентный)
Дата публикации
27.02.2020 14:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,
Почтовый адрес
117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36
Контактный телефон
+7 495 958-29-11
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@rea.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дёрова Анна Алексеевна
Место рассмотрения предложений
г.Москва, ул. Зацепа, д.43, каб. 704
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по дооборудованию системы общеобменной вентиляции в зданиях ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по дооборудованию системы общеобменной вентиляции в зданиях ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Начальная цена
2 214 083,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
Адрес местонахождения
115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36,
117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36
43.22.12.190
43.22
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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