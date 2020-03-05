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    Главная / Торги / Закупка трубы обсадной 245мм

    Закупка трубы обсадной 245мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050376Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубы обсадной 245ммМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050376

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка трубы обсадной 245мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.02.2020 16:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка участника

    формат договора поставки

    Инструкция для участия

    Формат ТКП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    O.Mikhaylyuk@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлюк Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка трубы обсадной 245мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 15:00 GMT +305.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050376Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубы обсадной 245ммМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2020 15:0005.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050376Дата и время вскрытия заявок Закупка трубы обсадной 245ммМосква

    Подведение итогов не позднее

    25.03.2020 18:0025.03.2020 18:0025.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050376Подведение итогов не позднее Закупка трубы обсадной 245ммМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 18:0025.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050376Подведение итогов не позднее Закупка трубы обсадной 245ммМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка трубы обсадной 245мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в приложенных документах

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в приложенных документахРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в приложенных документах
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    24.2

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубы обсадные 244,5х8,94 P110, тип резьбовых соединений TMK UP PF, в хладостойком исполнении (ХЛ)"

    Кол-во: 85

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