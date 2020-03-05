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Номер извещения
ГП050376
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка трубы обсадной 245мм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.02.2020 16:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
O.Mikhaylyuk@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлюк Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка трубы обсадной 245мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2020 15:00 GMT +305.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050376Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубы обсадной 245ммМосква
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2020 15:0005.03.2020 15:0005.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050376Дата и время вскрытия заявок Закупка трубы обсадной 245ммМосква
Подведение итогов не позднее
25.03.2020 18:0025.03.2020 18:0025.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050376Подведение итогов не позднее Закупка трубы обсадной 245ммМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка трубы обсадной 245мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в приложенных документах
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в приложенных документахРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
24.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 85
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