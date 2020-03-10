аукцион в электронной форме участниками, которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку средств печати и копирования.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008924495 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки аукцион в электронной форме участниками, которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку средств печати и копирования. Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕПЛОТЕХНИКИ

Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ МИТ Юридический адрес 127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10, Почтовый адрес 127273, Г МОСКВА, АЛЛЕЯ БЕРЁЗОВАЯ, 10 Контактный телефон +7 499 231-44-02 Факс +7 499 202-81-60 Адрес электронной почты zakupkimit@mail.ru Ф.И.О. контактного лица Ганич Евгения Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru