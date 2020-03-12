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    Главная / Торги / Выполнение ремонта электростанций HOUCHIN

    Выполнение ремонта электростанций HOUCHIN

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008923472Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонта электростанций HOUCHINСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008923472

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение ремонта электростанций HOUCHIN

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.02.2020 16:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПКК_120.2_итоги.pdf

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тирская Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение ремонта электростанций HOUCHIN

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 16:0019.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008923472Подведение итогов не позднее Выполнение ремонта электростанций HOUCHINСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение ремонта электростанций HOUCHIN

    Начальная цена

    3 360 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Территория Исполнителя (станция технического обслуживания) в СПб или Ленинградской области. Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 4)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Заказчик производит оплату за выполненный ремонт путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета и счета-фактуры Исполнителя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.14

    Ремонт электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608563/name/5e74a4afd6dc70.60120092

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт электрического оборудования"

    Кол-во: 4.00000

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