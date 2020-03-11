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    Главная / Торги / Соль "Экстра"

    Соль "Экстра"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008925625Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соли "Экстра"АрмавирПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008925625

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Соль "Экстра"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.02.2020 09:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_итоги_соль.pdf

    аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ВОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД
    Все закупки и тендеры ГУП КК СВ ВУК КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД

    Юридический адрес

    352909, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АРМАВИР, УЛ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ДОМ 233,

    Почтовый адрес

    Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 233

    Контактный телефон

    +7 86137 3-32-81

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki44223@inbox.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Березовский Игорь Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Армавир

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка соли "Экстра"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 15:0017.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008925625Подведение итогов не позднее Поставка соли "Экстра"Армавир

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соли "Экстра"

    Начальная цена

    1 344 235,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно аукционной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно аукционной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ВОДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП КК СВ ВУК КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД
    Все закупки и тендеры ГУП КК СВ ВУК КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД

    Адрес местонахождения

    352909, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АРМАВИР, УЛ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ДОМ 233,

    Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 233

    Классификатор ОКПД2

    10.84.30.120

    Соль пищевая выварочная

    Классификатор ОКВЭД2

    10.84

    Производство приправ и пряностей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603567/name/5e70aa0d4521e2.21965709

    17.03.2020

    аукционная документация

    27.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соль "Экстра" выварочная"

    Кол-во: 120000.00000

    "Позиция 2"

    "Соль "Экстра" таблетированая"

    Кол-во: 500.00000

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