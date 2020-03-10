Выполнение строительно-монтажных работ на объектах, расположенных в г. Великие Луки и г. Невель Псковской области

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008923531 Уникальный номер закупки Номер закупки ЗП-07/2020 Наименование закупки Выполнение строительно-монтажных работ на объектах, расположенных в г. Великие Луки и г. Невель Псковской области Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация ЗП-07/2020

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ Юридический адрес 180017, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ПСКОВ, УЛ РАБОЧАЯ, 5, Почтовый адрес 180017, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ПСКОВ, УЛ РАБОЧАЯ, 5 Контактный телефон 8112 доб.59-50-85 Факс {} Адрес электронной почты n.nesteruk@pskovregiongaz.ru Ф.И.О. контактного лица Нестерук Наталья Васильевна Место рассмотрения предложений Псков Закупки и тендеры Псковская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru