Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

г. Москва: - Бизнес Центр, Ленинский пр., д. 15А; - Аэропорт Внуково; г. Москва, ул. 2-ая Рейсовая, д. 2, корп. 5 - Аэропорт Шереметьево; Московская обл., г. Химки, территория аэропорт «Шереметьево», Терминал Д, Терминал Е - Административно-гостиничное здание в а/п Шереметьево; МО, г. Химки, транспортная зона Шереметьево, Международное шоссе, строение 1К. Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 4)Рассчитать логистику >