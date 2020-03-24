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    Главная / Торги / Поставка стандартного промышленного оборудования - переносной седельной машины для резки труб (машины термической фигурной резки труб) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Извещению)

    Поставка стандартного промышленного оборудования - переносной седельной машины для резки труб (машины термической фигурной резки труб) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Извещению)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050368Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стандартного промышленного оборудования - переносной седельной машины для резки труб (машины термической фигурной резки труб) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Извещению) КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050368

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка стандартного промышленного оборудования - переносной седельной машины для резки труб (машины термической фигурной резки труб) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Извещению)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.02.2020 16:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №5 к Извещению_Свидетельство изготовителя

    Приложение №3 к Извещению_Справка об опыте работы

    Приложение № 4 Техническое задание

    Извещение о проведении закупки № 131

    Приложение №1 к Извещению_Заявка на участие в закупке

    Приложение №2 к Извещению-Проект договора

    ГП050368_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +32 2 837 23 266

    Факс

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Grigoreva@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Григорьева Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стандартного промышленного оборудования - переносной седельной машины для резки труб (машины термической фигурной резки труб) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Извещению)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.03.2020 16:00 GMT +324.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050368Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стандартного промышленного оборудования - переносной седельной машины для резки труб (машины термической фигурной резки труб) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Извещению) Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    24.03.2020 16:0024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050368Дата и время вскрытия заявок Поставка стандартного промышленного оборудования - переносной седельной машины для резки труб (машины термической фигурной резки труб) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Извещению) Колпино

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2021 17:0030.04.2021 17:0030.04.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050368Подведение итогов не позднее Поставка стандартного промышленного оборудования - переносной седельной машины для резки труб (машины термической фигурной резки труб) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Извещению) Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202130.04.2021 17:0030.04.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050368Подведение итогов не позднее Поставка стандартного промышленного оборудования - переносной седельной машины для резки труб (машины термической фигурной резки труб) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Извещению) Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стандартного промышленного оборудования - переносной седельной машины для резки труб (машины термической фигурной резки труб) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Извещению)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещению № 131

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещению № 131Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещению № 131

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/902707/name/607804976cb5e8.57577327

    15.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка стандартного промышленного оборудования - переносной седельной машины для резки труб (машины термической фигурной резки труб) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Извещению)"

    Кол-во: 1

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