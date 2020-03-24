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Номер извещения
ГП050368
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка стандартного промышленного оборудования - переносной седельной машины для резки труб (машины термической фигурной резки труб) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Извещению)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.02.2020 16:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+32 2 837 23 266
Факс
Адрес электронной почты
Yuliya.Grigoreva@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Григорьева Юлия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Поставка стандартного промышленного оборудования - переносной седельной машины для резки труб (машины термической фигурной резки труб) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Извещению)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.03.2020 16:00 GMT +324.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050368Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стандартного промышленного оборудования - переносной седельной машины для резки труб (машины термической фигурной резки труб) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Извещению) Колпино
Дата и время вскрытия заявок
24.03.2020 16:0024.03.2020 16:0024.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050368Дата и время вскрытия заявок Поставка стандартного промышленного оборудования - переносной седельной машины для резки труб (машины термической фигурной резки труб) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Извещению) Колпино
Подведение итогов не позднее
30.04.2021 17:0030.04.2021 17:0030.04.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050368Подведение итогов не позднее Поставка стандартного промышленного оборудования - переносной седельной машины для резки труб (машины термической фигурной резки труб) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Извещению) Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.202130.04.2021 17:0030.04.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050368Подведение итогов не позднее Поставка стандартного промышленного оборудования - переносной седельной машины для резки труб (машины термической фигурной резки труб) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Извещению) Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стандартного промышленного оборудования - переносной седельной машины для резки труб (машины термической фигурной резки труб) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Извещению)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещению № 131
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещению № 131Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28
Документация лота
Кол-во: 1
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